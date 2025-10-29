Montoya ofrece la última hora del estado de salud de Anita Williams

La relación de José Carlos Montoya y Anita Williams parecía completamente rota después del final de Supervivientes. El acercamiento entre ambos en Honduras no fue suficiente para darse una nueva oportunidad tras el final del reality. Montoya optó por alejarse de los focos mientras Anita intentaba contactar con su expareja sin éxito. El sevillano necesitaba sanar las heridas y despejar su mente antes de reaparecer en la televisión.

Pasado un tiempo, los rumores de una posible reconciliación retumban con más fuerza que nunca. La idea de una nueva oportunidad no se descarta y poco a poco se están dando pasos para un acercamiento. “Han dicho que estabas en un concierto, de Andy y Lucas, y vieron como te mensajeabascon Montoya y que lo tenías como el amor de mi vida”, le dijo Terelu Campos a Anita Williams en Supervivientes All Stars.

La posible reconciliación ha coincidido en el tiempo con los problemas de salud de la joven catalana. Anita anunciaba a través de las redes sociales que le han encontrado “dos tumores que tienen bastante mala pinta”. La reacción de Montoya a la noticia no se hizo esperar. El sevillano lanzaba un mensaje de apoyo a su expareja en los micrófonos de Europa Press.

“Le deseo todo lo mejor. Estos son momentos complicados en los que debe estar con su familia y saludable, que es lo importante”, expresaba tanto delante de las cámaras como en el ámbito privado a través de mensajería telefónica. Lo cierto es que ambos han retomado el contacto en las últimas semanas.

En una nueva aparición pública, Montoya ha actualizado el estado de salud de Anita. “Bien, va muy bien, bien. Todo perfecto. Todo genial. La salud lo primero y mucha sonrisa y mucha alegría. Nadie está preparado para esto. Le he deseado fuerza porque ella es valiente. Hay que priorizar la salud. Estamos en las buenas y en las malas. Ahí es donde se ve a las personas. Yo no le voy a soltar la mano”, aseguraba.

El exconcursante de La isla de las tentaciones ha decidido mudarse a Madrid dejando atrás su Utrera natal. En la capital estará más cerca de las oportunidades de trabajo que puedan surgirle. “Estoy de mudanza. Vamos a venirnos para acá, para Madrid. Estoy muy agradecido. Me ha gustado la ciudad. Voy a vivir independiente, solo. No quiero compañía. Mi perrita, la pobre, la he dejado en Utrera, la criatura, me ha dado más pena”, concluía.