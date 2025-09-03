María Pombo y su menosprecio a la gente que lee, cree que la lectura está sobrevalorada en la sociedad

María Pombo es una de las influencers más influyentes de España con más de tres millones de seguidores en Instagram y se descabalgado con unas frases en torno a la lectura que han creado una gran polémica. Según ella los libros no son necesarios para la vida si uno lo decide así. El vídeo de marras lo publicó a raíz de unos comentarios críticos por la ausencia de libros en una reforma de su casa.

"Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer», señala Pombo tras las observaciones a su estantería por estar llena de "trastos" en lugar de "libros que se han leído". Pombo, descendiente de la escritora Concha Espina, cree que la lectura no está en las prerferencias para tener una vida plena. Lo puede decir ella que tiene 3 millones de seguidores y una existencia familiar de lo más confortable.

La frase sobre los libros lanzadas por Pombo ha desencadenado una avalancha de reacciones en la que sobre todo se anima a niños y jóvenes a disfrutar de la lectura, placer y estímulo que están en retroceso desde la proliferación de pantallas y tanta información inmediata. La lectura de un libro que interese siempre es satisfactoria pero en el caso de María Pombo, con abundaba en el vídeo, cree que dedicarse a un libro de ficción durante horas no es algo de su interés. Ella es partidaria de la lectura por utilidad, con temas para sacar provecho de ellos, pero no por el placer de introducirse en una historia. Al respecto aseguró que entre sus hermanos hay forofos de la lectura y otros que "no se han leído un libro en su vida", ampliando así la polémica. Marta, también influencer, "devora libros", mientras que Lucía, piloto, "no ha leído uno en su vida, creo yo".

María insiste, lee sobre temas específicos que le interesan, pero no disfruta con las novelas. "No cojo un libro y me leo una historia en mi cama. Y no pasa nada", sentencia mientras se suceden las críticas.

En un siguiente vídeo Pombo lamenta "la poca comprensión" hacia sus palabras. Ella incide en que "no le gusta leer", pero sí "leer ciertas cosas", las que le interesan, enseñando un lote de volúmenes de ensayos diversos.