María Font revoluciona el descanso de las familias con su saco de dormir y pijama manta

María Font, (Barcelona, 1989) fundadora y CEO de Molis&Co, es una madre emprendedora que ha encontrado en la maternidad el impulso necesario para crear un proyecto que ha revolucionado el descanso de los más pequeños de la casa.

–¿Qué ventajas ofrecen los sacos de dormir infantiles de Molis&Co? –Permite que la nueva generación de padres y madres no tenga que estar sufriendo por la noche por si su hijo de tapa o se destapa. El saquito mantiene al niño tapado y mantiene la temperatura corporal toda la noche, facilitando un sueño más seguro y reparador para los más pequeños. Empezamos la aventura con el saco de dormir de bebés y un par de años más tarde cuando nos van conociendo, nos pedían un saquito para los niños que comienzan a caminar. En 2020 lanzamos nuestro best seller, el producto más vendido que tenemos en la actualidad: el pijama manta.

–Otro de sus productos estrella es el pijama manta. ¿En qué consiste? –El pijama manta es una versión evolucionada del tradicional fusionado con el saco de dormir. Es de patrón holgado, muy cómodo para dormir, tiene un calcetín que te tapa los pies y unas mangas que se pueden guardar o sacar a gusto del consumidor.

–Cuidáis el descanso de los más pequeños, pero también el de los mayores... –Hoy en día, a los padres nos cuesta mucho conciliar el trabajo con el cuidado de los niños y la vida social. El hecho de pensar que tu hijo está arropado toda la noche y no va a pasar frío te hace dormir más tranquilo.

–Aparte de España, ¿a qué otros países llegan vuestros productos? –Desde el principio Molis&Co nació como una marca internacional. Actualmente por España solo pasa el 30% de la facturación, el resto está repartido por diferentes países de Europa. Estamos enfocados al mercado europeo, después de España facturamos un 23% en Alemania, 18% en Italia y 5% Francia como principales nichos de mercado en Europa. Estamos trabajando para ver si el año que viene podemos lanzar la marca en Estados Unidos. Tenemos que afinar los detalles y las operaciones del lanzamiento.

–¿Por qué Molis&Co es su cuarto hijo? –Empecé esta empresa con una hija y ahora tengo tres. Cuando haces productos para tus hijos y los más pequeños al final eso te obliga a un nivel de exigencia en la calidad, en los detalles y los acabados que es casi como cuidar a otro hijo más. Le ponemos un nivel de atención y detalle máximo a nuestros productos por eso digo que Molis&Co es como mi cuarto hijo.