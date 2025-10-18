Así luce Mariló Montero como madrina en la boda de su hijo Alberto Herrera

Alberto Herrera, el novio, y la madrina, Mariló Montero, saludan en la puerta de la basílica de la Patrona de Sanlúcar de Barrameda

Sanlúcar de Barrameda acoge este sábado la boda de Alberto Herrera, voz matinal de la Cadena COPE junto a su padre, Carlos Herrera, y su novia Blanca Llandres, psicóloga sevillana, tras tres años de relación. Es un enlace de carácter sentimental, entre amigos y familia.

El periodista luce para su enlace un traje azul marino y corbata en tono más suave. El novio ha entrado en el templo del brazo de su madre y madrina. La periodista Mariló Montero es centro también de las miradas en este mediodía sanluqueña. La también participante de MasterChef Celebrity 10 luce muy elegante con un vestido azul cerúleo de líneas senscillas y escote en pico pronunciado, con mangas anchas y mucho vuelo. La madrina luce una joyería sencilla, con un collar plateado. El peinado, un recogido campestre, de aire romántico para una boda que no va a forzar la pompa nupcial.

Carlos Herrera, padre del novio, ha llegado del brazo de su actual esposa, la también periodista radiofónica Pepa Gea, con un vestido largo de tono rosa coral, con plumas en la parte superior y bolso dorado.

El padrino es el padre de la novia, Carlos Llandres. La madre de ella es Blanca Parejo.

Blanca Llandres, luce un modelo nupcial del diseñador sevillano Nicolás Montenegro, adoptado a su su silueta de pre-mamá, vestido en el que también ha colaborado con sus ideas la cuñada, Crusset. El modelo en tul, con bordados hasta la cintura para dar holgura al embarazo de la contrayente, con amplia cola. Pelo recogido y sin velo al acceder a la iglesia.

Blanca Llandres a su llegada al templo sanluqueño / Miguel Gómez

El almuerzo y fiesta para unos 200 invitados se celebra en Finca Marbella, un chalet de estilo andaluz en la playa de La Jara, lugar donde han veraneado durante años la familia Herrera-Montero. Rehabilitado en 2012, es propiedad de la periodista Teresa de la Cierva.