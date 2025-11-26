Lucas González apura los días para solucionar su problema estético en la nariz

El calvario de Lucas González con su nariz podría estar llegando a su fin. El cantante gaditano, tras las últimas polémicas vividas con su excompañero Andy, está centrado en la recuperación estética de su nariz después de las complicaciones sufridas durante la primera intervención. Lucas ha visitado a un especialista para dirimir si puede someterse a una nueva operación que para el artista se ha convertido en una necesidad que va más allá de lo estético.

Lucas ha asegurado ante los medios de comunicación que llevaba mucho tiempo visualizando la conversación con el médico. El artista ha acudido a la cita médica junto a María José, su actual pareja. Lucas está deseando que llegue el momento de ser intervenido para corregir la deformación nasal que ha provocado tantas burlas y memes. “Me gustaría que me dijera que tengo la nariz para operarme, me levantaría de la silla llorando”, ha declarado.

En su día, el excomponente de Andy y Lucas aseguraba que su primera intervención nasal no salió bien porque no cumplió con las indicaciones de los facultativos. “No le hice caso a los médicos. Me quitaba las gasas, no me puse las cremas ni las pomadas como me las tenía que poner. La culpa es mía, lo hice mal y no cicatrizó como tenía que hacerlo”, reconocía en un alarde de sinceridad.

Por otro lado, las opiniones de expertos han calificado el resultado final como un "auténtico desastre". El problema radica en la destrucción del cartílago. Otros médicos han dejado claro que la recuperación dependerá de la evolución de los injertos y será necesario que crezcan antes de llevar a cabo una nueva operación estética.