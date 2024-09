Lola Índigo explota y declara amor eterno a la celulitis

En las redes sociales el poder de la imagen manda por encima de cualquier otra cosa. Todos queremos salir en las mejores condiciones y cuando no se consigue aparecen las críticas de los haters que pueden provocar un daño irreparable. Lola Índigo, una de las cantantes más destacadas del pop nacional, ha reivindicado su cuerpo ante algunos comentarios desafortunados y nocivos que ha recibido a través de TikTok. La granadina ha alzado la voz para desacreditar a todos aquellos que se meten con el aspecto físico de los demás.

“Veo algunos comentarios sobre mi cuerpo en TikTok y me da mucha pena que la gente tenga tantos complejos como para decir estas cosas sobre los demás. Me encanta poder comer lo que me da la gana, hacer el deporte que me gusta y ponerme la ropa que me hace sentir bien en el escenario, enseñando lo que me apetezca”, ha señalado.

La intérprete de La reina, que ha estado en México con su gira Nave Dragón, ha demostrado que atraviesa uno de sus mejores momentos y está encantada con su cuerpo. “Me encanta mi cuerpo, me encanta mi celulitis y cada día estoy más buena, o así lo pienso yo, que es lo que más me importa. Lo siento mucho por la gente que tiene tantos complejos como para opinar sobre el cuerpo de los demás”, ha expresado.

Finalmente, ha querido lanzar un mensaje conciliador animando a sus haters a que cambien de actitud y afronten la vida de otra manera más productiva. “De todo se sale. Estamos en 2024, es hora de que dejéis de pensar que todos los cuerpos que veis en televisión o sobre un escenario tienen que ser iguales”, ha concluido.