Laura Escanes desvela sus planes tras un año de soltería

Laura Escanes está muy contenta con su nueva vida de soltera. La influencer, que vivió un tórrido romance con el cantante Álvaro de Luna después de la separación de Risto Mejide, atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. La joven es el rostro del reality de aventuras de 3Cat La travessa, con el que ha conseguido dar el salto a los medios de comunicación.

En el ámbito personal, la creadora de contenido ha abrazado de manera definitiva la soltería y disfruta de la compañía de su hija Roma, fruto de su matrimonio con Risto Mejide y que ha cumplido recientemente cinco años. La influencer ha compartido un vídeo en TikTok en el que pone en valor su nueva vida.

“¿Podemos hablar de lo bien que se está solo sin pareja? Yo siempre me he considerado una persona superromántica, me encanta estar en pareja, me encanta la sensación de estar en pareja, de tener a alguien con la que compartes tu vida. Esa persona que avisas cuando viajas y todas esas cosas. Esa parte romántica, yo, for ever”, ha comenzado diciendo.

La influencer lleva un año soltera tras su fallido noviazgo con Álvaro de Luna, una relación de altos y bajos que no finalizó en buenos términos. “Llevo un año soltera, en cuanto acabó mi última relación, una de las preocupaciones principales y por lo que tenía mucho miedo era no encontrar a nadie”, ha comentado.

Aunque para Laura el amor es algo muy importante en su vida, con el paso de los meses se ha dado cuenta que puede estar soltera y cambiar sus prioridades. “No puedo explicar lo que siento. Es como que me he acostumbrado muy fácil y muy rápido a estar sola. Y ahora de repente me imagino en pareja y me da hasta vértigo. Que supongo que te enamoras y luego todo cambia, pero… ¿me entendéis?”, ha añadido.

La joven ha recibido el apoyo de sus seguidores y también alguna que otra crítica por su vídeo explicativo en TikTok. La influencer ha dejado claro que en las redes sociales sigues lo que te gusta y lo que no puedes obviarlo. “Amor TikTok es facilísimo, si no quieres verme, desliza”, ha contestado a una de sus detractoras.