Lara Álvarez: una salida limpia de Mediaset para dar un giro a su carrera profesional

Lara Álvarez vive un momento dulce tanto en el ámbito profesional como en el personal. La periodista, a sus 38 años, se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión, donde prepara el estreno de La Conexión, un concurso de TVE que todavía no tiene fecha fijada para el estreno. La vida también le sonríe en el ámbito personal, ya que la asturiana está muy ilusionada con Perico Durán, un comandante de vuelo que ha roto todos sus esquemas.

La presentadora, coincidiendo con la presentación de la nueva colección de la marca Carmela, ha hablado de sus nuevos proyectos profesionales y del estado de su corazón. Sobre su relación con Carmela, la periodista está muy feliz de seguir colaborando con la firma. “Un año más y ya van cinco. Estoy muy contenta e ilusionada por este vínculo tan largo con Carmela. Es importante que la mujer mantenga el hilo de la moda, se sienta cool, pero que no pierda la comodidad”, ha declarado.

Aunque llevamos un tiempo sin verla por la televisión, Lara está inmersa en numerosos proyectos. “Ahora estoy con el proyecto de La Conexión. No tengo ni idea del estreno, me gustaría daros una fecha pero es una pregunta que no puedo responder. Tengo muchas ganas de que salga y la gente lo vea. La Conexión es un concurso en el que he cambiado de registro, necesitaba esa evolución. Llevar las riendas de un programa y ponerle mi sello personal”, ha señalado.

Durante todo este tiempo, Lara ha enfocado su carrera profesional hacia otro lado más alejada de los focos. “Ahora mismo estoy dedicada a la docencia, estoy abriendo un centro de comunicación donde estamos enseñando a directivos y ejecutivos a enfrentarse a equipos para que pierdan el miedo a enfrentarse a un público, y también para presentadores y reporteros”, ha explicado.

La periodista también se ha referido a su salida de Mediaset. “Tuve mucha incertidumbre a la hora de salir. La salida fue súper limpia y muy respetuosa por ambas partes. Fue una apuesta personal para desarrollar otro tipo de carrera profesional y considero que me ha salido bien”, ha asegurado.

El amor ha llamado de nuevo a su puerta, aunque en este caso era una persona con la que ya había mantenido una relación en el pasado: Perico Durán. “Estoy contenta y lo digo porque ahora puedo decirlo, no me escondo. Lo estoy disfrutando, y de momento no hay ninguna firma ni anillo, solo de pensarlo me pongo nerviosa. Vosotros me habéis tratado siempre con mucho respeto y me he sentido siempre bien. Cuando puedo, os doy y sé cómo es el trabajo, pero es absurdo negar la evidencia. Si me sacas con mi pareja en París, es tontería negar lo evidente. Antes, intentaba tener cuidado con los tiempos, ahora me da igual. Nos conocemos desde hace muchos años, 13 para ser exactos. La vida nos volvió a cruzar. Todo se da cuando se tiene que dar", ha reconocido.

Lara ha tocado el asunto de la maternidad, pero sin entrar en muchos detalles. Ella prefiere disfrutar el momento, aunque en su día aseguraba que había congelado óvulos antes de tomar una decisión definitiva. “Estamos disfrutando y tomándonos las cosas con calma”, ha zanjado.