Kiki Morente y la actuación junto a sus hermanas este martes en Madrid

El granadino José Enrique, Kiki, Morente, el hijo menor del legendario cantaor Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, ofrece este martes 30 en Madrid un recital muy especial. Actúa en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío presentando su espectáculo Azabache con la participación especial de sus hermanas Estrella y Soleá, en el marco del festival Madrid Live Experience.

–¿Cómo valora este verano?

–Un verano de mucho trabajo, de actuaciones donde hemos sentido de cerca al público. Azabache es mi evolución.

–De una familia como la suya el flamenco, y su forma de entenderlo, es la vida misma

–Es la influencia de mi padre, siempre presente, y de las charlas con mi madre y mis hermanas. El flamenco lo es todo para nosotros, por supuesto.

–¿Andalucía se encuentra más allá de nuestras fronteras?

–El flamenco se vive y se siente en Badajoz, en Murcia, en Barcelona. La conexión con el público es como sentirte en tu casa, en Andalucía.

-Madrid es una gran ciudad andaluza.

-Hay muchos andaluces, descendientes, y de tante gente que quiere a nuestra tierra. Actuar en Madrid, como disfrutaré el martes, es percibir el cariño por el arte. Es una responsabilidad estar a la altura de ese cariño.

-De poder estar en el escenario con alguien de la historia del flamenco, además de su padre...

-Por supuesto que me habría gustado tener cerca a Camarón. Ycon cualquiera de los grandes, aprender al lado de ellos, de Mairena, Caracol.

-¿Y García Lorca?

-Desde pequeño Federico forma parte de mi vida. Lo siento de mi familia.