Jordi Sánchez, así es el enfermero que da vida a Antonio Recio en ‘La que se avecina’

Jordi Sánchez ha sido uno de los protagonistas de la vuelta al mundo del youtuber Plex. El actor, que encarna el papel de Antonio Recio en La que se avecina, que no es muy dado a conceder entrevistas ni a hablar de su vida privada se ha abierto en canal para explicar cómo es su relación con el público y cómo se fraguó su exitoso personaje en la comedia de los hermanos Caballero.

Pocos conocen la verdadera historia del actor. Jordi Sánchez, antes de ser actor, trabajó como enfermero para hacer caso a los consejos de su padre. Así recuerda sus primeros pasos en el sector sanitario. “A mi padre le daba miedo que me dedicada a esto y entiendo muy bien su filosofía de estudiar algo que me diera de comer. Cuando llevaba un año y medio trabajando como enfermero me dieron un turno de noche y estaba solo. Me enteré de que existía el instituto del Teatro y ponía una sábana en el suelo para prepararme el monólogo de acceso”, ha contado sobre sus inicios en el mundo laboral y su intención de convertirse en actor.

A día de hoy es un actor con una trayectoria consolidada y experiencia en el cine, teatro y en la televisión donde triunfa con el personaje de Antonio Recio en La que se avecina. “Yo nunca había hecho nada de interpretación, pero nunca es tarde para probar lo que te gusta. Intentarlo siempre merece la pena. Yo estaba muy triste y deprimido con ventipocos años”, ha recordado en referencia a su trabajo como enfermero.

Dar vida al personaje de Antonio Recio en la ficción le ha cambiado la vida por completo. El actor ha aclarado que le guarda mucho cariño al personaje, pero que en la vida real no se parecen absolutamente en nada. “Antonio es todo lo contrario a mí. Creo que si yo fuera así no podría hacer el personaje. Tengo clarísimo que es una caricatura que tiene todos los defectos humanos que existen a la vez. Me lo paso muy bien haciéndolo, es un ragalazo”, ha explicado.

El actor ha contado cómo fue la primera lectura de guión para interpretar al personaje. “A mí el personaje me viene escrito, pero tú te haces con el personaje y lo creas a partir de lo que está escrito. Sin guión no hay personaje. Te ríes mucho, pero dices: ‘Ahora a ver cómo hago esto para que no me den una hostia por la calle’, pero no ha pasado para nada”, ha añadido.

No obstante, el intérprete ha reconocido que a veces el público no diferencia la realidad de la ficción. Además, ha contado lo que le suele ocurrir cuando pisa una pescadería. “Por la calle la gente a veces me dice que no vaya tan serio, que en la televisión no soy así. Me pasa mucho que en las pescaderías me hablen de pescado. Como si yo supiera algo de pescado. El mío es de plástico casi todo, menos el que manipulas y cortas, que es de verdad. Me hablan mucho de bogavantes”, ha finalizado.