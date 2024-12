Jessica Bueno desnuda a Jota Peleteiro: una infidelidad, impagos de la manutención y un trato de “mantenida”

Jessica Bueno se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para hablar de su mala experiencia con el exfutbolista Jota Peleteiro, padre de sus dos hijos menores y con el que está inmersa en una dura batalla judicial. La modelo, dos años después de su separación, ha relatado los duros momentos que vivió durante el matrimonio con el exjugador.

“Dejé mi vida profesional para volcarme por completo en su vida. Me quedé sin ahorros, y mi madre tenía que prestarme dinero. Él tiene la mentalidad de la mujer en casa y tiene ese ego de te lo proporciono todo”, ha asegurado sobre aquella etapa en la que el gallego pretendía hacerla sentir como "una mantenida".

Jessica Bueno y Jota Peleteiro han mantenido una relación durante diez años y tienen dos hijos en común. / INSTAGRAM

Jessica descubrió una infidelidad y la situación empeoró aún más. “Llegó a su empresa una nueva directora. Vi una foto de ella, le decía que tuviese cuidado. En verano veo unos mensajes entre él y su directora con demasiadas confianzas. Cogí su teléfono porque no sabía nada de la vida de la persona con la que estaba casada. Me metí en la conversación y vi unos mensajes que no eran de un trabajador y su jefe. Me entró un ataque de nervios, le pedí explicaciones y me dijo que cómo podía desconfiar de él, que jamás me haría eso”, ha dicho.

Más tarde recibía los mensajes de una chica que aseguraba haber tenido una relación con Peleteiro. Cuando fue a pedirle explicaciones por segunda vez, el exfutbolista decidía poner el punto y final a su matrimonio. “Me dijo ‘estoy harto de que te metas en mi vida, esto se acaba’. Fue él quien tomó la decisión de separarse, como si todo esto fuera culpa mía”, ha contado.

Todo su mundo se le había derrumbado en cuestión de segundos. “Empecé a sentir tanta pena de mí y tanta tristeza que me tomé unas pastillas porque lo que quería era dormirme, descansar, no despertarme en días. No pensé en suicidarme, yo quería escapar”, ha relatado sin poder contener las lágrimas.

Además, el padre de sus hijos no se está haciendo cargo de los gastos de los niños, Jota Jr., de 8 años, y Alejandro, de 3. “Me encuentro que el piso donde yo vivo con los niños no se estaba pagando desde que me fui a GH. La pensión de los niños tampoco. Lo ha dejado de hacer porque ha visto que he empezado a trabajar y he querido hacer mi vida. Soy tan tonta que me creo las excusas que da, me dice que no tiene dinero. No me puedo creer que una persona tenga tanto poder y no colabore con sus hijos o me ayude a mí, que he sido su mujer durante 10 años, que no le he hecho nada malo”, ha añadido.

Una situación totalmente opuesta a la que Jessica está viviendo con el padre de su hijo mayor, Kiko Rivera. El dj sí se hace cargo de la manutención de Fran y mantiene una relación cordial con su expareja por el bien del pequeño. No obstante, varios periodistas estaban esperando en Sevilla al hijo de Isabel Pantoja para saber qué pensaba de las declaraciones de Jessica en ¡De Viernes!. Kiko, que escuchaba música con sus auriculares, ha hecho oídos sordos a las preguntas de los periodistas sin mostrar ningún tipo de compasión por la madre de su hijo.