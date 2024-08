Jessica Bueno: su cumpleaños más feliz entre rumores de embarazo

Jessica Bueno está viviendo uno de sus mejores veranos. La modelo, que no se ha separado de Luitingo desde que ambos salieron juntos de la casa de GH VIP 8, acaba de cumplir 34 años en un estado de felicidad máxima y con los rumores de embarazo sonando cada vez con más fuerza. La sevillana ha disfrutado junto al cantante, sus tres hijos y su familia de uno de sus cumpleaños más especiales.

La modelo no ha podido contar con mejor compañía para celebrar una nueva vuelta al sol. Jessica ha compartido un carrusel de fotografías en las redes sociales donde muestra algunos detalles de la fiesta de cumpleaños y agradece todas las felicitaciones que ha recibido. En las fotografías que ha compartido con sus seguidores podemos ver a Jessica Bueno soplando las velas de la tarta de cumpleaños con sus tres hijos o realizando su primer brindis en la Feria de Málaga.

“17 de agosto. Algunos momentos del día de mi cumpleaños. Muchísimas gracias por acompañarme en este día desde la distancia y enviarme todas vuestras felicitaciones. Ojalá que sea un año lleno de nuevas aventuras, amor y crecimiento personal. Que cada día sea una oportunidad para aprender algo nuevo y rodearme de las personas que realmente aprecio. Que la felicidad y la gratitud sean mis compañeras en este nuevo capítulo que empiezo. ¡Brindo por los momentos inolvidables que están por venir!”, ha posteado en su perfil de Instagram.

Para Jessica “su regalo favorito” es Luitingo. La pareja, que está exprimiendo al máximo las vacaciones de verano, se ha convertido en inseparable y podrían poner el broche a su historia de amor con la llegada de un nuevo miembro a la familia ya que los rumores de embarazo sobrevuelan sobre los enamorados.

Mientras tanto, Luitingo le ha dedicado una romántica felicitación por su cumpleaños. “No sé ni por dónde empezar… pero vivir tus 34 años a tu lado va a ser una pasada. Quién nos iba a decir a nosotros donde nos íbamos a conocer, cómo y demás, y mira aquí estamos el uno para el otro, y el otro para el uno. Me alegro muchísimo de que Dios nos haya puesto en el camino, aunque a veces me siga dando vergüenza mirarte a los ojos fijamente (sobre todo cuando canto), decirte que no las hay ni más guapa, ni más bonita en todos los sentidos. Deseo que seas muy feliz, y que jamás dejes de sonreír. Encontré un tesoro y pienso cuidarlo y mimarlo como hasta ahora. Me encanta estar a tu lado, besarte, abrazarte, asustarte por la casa, que me acompañes a los cantes, ver pelis y series, que me toques el pelo para dormirte… Jessica Bueno Álvarez, eres increíble. Muchísimas felicidades, que pases un día genial y que sepas que te amo con todo el corazón y el alma”, ha expresado en las redes sociales.