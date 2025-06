Isa Pantoja se compadece de su hermano Kiko y lanza un órdago a su madre

Son tiempos complicados para el clan Pantoja en un contexto marcado por la división de sus principales protagonistas. Kiko Rivera, sumido en un profundo proceso de cambio a nivel personal, celebró el pasado fin de semana la comunión de su hija Ana, la mayor de las dos hijas que tiene en común con Irene Rosales. En la cita faltaron los principales miembros de su familia: su madre Isabel Pantoja y su hermana Isa. La que no quiso perderse la comunión fue Anabel Pantoja, con la que sigue manteniendo una buena relación.

En un día especial para su hija Ana, Kiko se desahogó en las redes sociales para hablar de las sonadas ausencias. “Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias. Quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quien no apareció o quién eligió no estar”, ha comenzado diciendo en las redes sociales.

“Lo que de verdad importa es lo que sí estuvo: tu sonrisa, tu ilusión, tu mirada limpia al recibir por primera vez a Jesús. Y sobre todo, todos nosotros, los que te queremos con el alma, Porque para mí, para tu papá, siempre serás mi princesa. A veces, hija, la vida nos enseña que no todos estarán cuando más los necesitamos, pero también nos enseña algo aún más valioso: quiénes sí están. Y esos, los que hoy te abrazamos, te miramos con ternura y celebramos contigo, son los que debes guardar siempre en tu corazón”, ha añadido el dj.

Isa Pantoja ha replicado a su hermano en La familia de la tele. La hija de la tonadillera, que encara la recta final de su embarazo, se ha referido a la ausencia de Isabel Pantoja en la comunión de su nieta Ana. “Yo sé que él no es que la eche de menos todos los días, él ya ha entendido que no va a estar en ciertos momentos. Pero es justo en estos momentos tan especiales cuando están involucrados los hijos, y lo digo porque a mí me ha pasado también, que es cuando te das cuenta de que hay persona que está viva, que es la abuela, que es una figura importante para los niños en la infancia y no está pudiendo estar porque no lo desea. Es muy duro darse cuenta en estos momentos que hay alguien que no está las personitas que más quieres”, ha dicho la joven.

Isa ha insistido en el sufrimiento de los más pequeños de la familia por los problemas que arrastran los mayores. “Al final es verdad que quien más sufre son los niños cuando no debería ser así, pero es algo inevitable. También es verdad que Kiko no tenía una relación muy fuerte con mi hijo ni yo tampoco con sus hijas. Al no tener nosotros relación, pues ellos tampoco. Yo creo que a quién él echa de menos no es tanto a mí, sino a mi madre”, ha comentado.

Fue entonces cuando María Patiño le ha puesto en un aprieto con la siguiente pregunta: “¿Si te hubiera llamado tu hermano y te hubiera dicho ‘ya sé que no tenemos relación pero quiero que estén todos los niños juntos’, habrías accedido?”. Tras pensárselo un poco llegaba su respuesta. "Sí habría accedido. Me hubiera gustado, sí, pero es tan sencillo como que hubiera una llamada. Yo es que creo que no le tengo nada que reprochar ni él a mí tampoco. No he estado en momentos importantes como la comunión, pero él tampoco estuvo en el bautizo de mi hijo cuando teníamos relación (sí estuvo Irene), ni tampoco los niños. Ni ha estado en la boda ni en la comunión de mi hijo el año pasado”, ha zanjado.