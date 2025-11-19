El increíble cambio físico de Patricia Steisy: pierde 50 kilos en cinco meses

Patricia Steisy ha regresado al primer plano de la actualidad social por dos noticias positivas sobre su vida personal. La que fuera concursante de Mujeres y hombres y viceversa y Supervivientes se ha reconciliado con Pablo Pisa, el padre de su hija Athenea, y ha protagonizado un espectacular cambio físico tras perder 50 kilos en apenas cinco meses.

La influencer ha explicado su transformación física en una serie de stories que ha compartido en su perfil de Instagram. “Como lo más sano que puedo y una cantidad moderada, no voy a poner aquí mi alimentación, porque consideraba que no es un ejemplo a seguir, así que no quiero mostrarla para que nadie se copie ni se confunda. Por responsabilidad con los demás no puedo subirla”, ha comenzado diciendo.

Imagen en la que se aprecia el cambio físico de Patricia Steisy. / INSTAGRAM

La responsabilidad del milagro físico de Steisy recae en unas cápsulas de té green que puede tomar todo el mundo. “Las cápsulas de té green, eso sí lo recomiendo, como ya he dejado claro varias veces, no son milagrosas ni fuertes, por eso no hacen efecto rebote, ni son malas para la salud y las puedes tomar todo el tiempo que quieras”, ha explicado.

La 'influencer' ha compartido su proceso para adelgazar a través de 'stories' de Instagram. / INSTAGRAM

Las cápsulas deben complementarse con una alimentación sana y la práctica de ejercicio físico. “Si no comes sano o haces deporte no funcionarán, pero si te cuidas vas a flipar, ayuda muchísimo a acelerar el proceso, hacen efecto en una o dos semanas y un punto fuerte que tienen es que deshinchan mucho la barriga. Una cápsula hace el efecto de siete tazas de té verde”, ha aclarado.

En los últimos meses arrastraba algunos complejos por su sobrepeso. / INSTAGRAM

La granadina ha reconocido que llegó a pesar 110 kilos. Por culpa de su sobrepeso experimentó cambios en su actividad en las redes sociales, Por ejemplo, no publicaba fotografías de cuerpo entero. “No sé si os dabais cuenta, pero dejé de hacerme fotos de cuerpo entero. Pesaba unos 110 kilos, cuando llegué a los 100 no me volví a pesar, pero seguí engordando. Lo intentaba disimular de todas formas. Llegué a un punto que solo me ponía mallas, nada me estaba bien. Hasta que un día dije ‘se acabó’, me puse seria, y con dos pares volví a empezar. Y lo conseguí”, ha detallado.