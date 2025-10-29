La impactante imagen de Antonia San Juan en su reaparición televisiva

Antonia San Juan ha reaparecido en el programa Late Xou de Marc Giró tras ser diagnosticada de cáncer. La que fuera actriz de La que se avecina ha regresado a la pequeña pantalla con una imagen renovada por la enfermedad. La intérprete, que no ha perdido la sonrisa pese al cáncer, ha relatado cómo va el tratamiento de la enfermedad en el formato de TVE. Después de permanecer unos meses alejada de los focos por el cáncer de garganta, la actriz ha explicado los pormenores del tratamiento para combatir la enfermedad.

“Lo que peor llevo es el pelo. Han tardado muchísimo en peinarme”, ha comenzado diciendo con su característico sentido del humor. “Me tomo las cosas con mucha calma. El cáncer, que es como una ópera de Wagner, lo estoy llevando bastante bien. Tiene sus momentitos que estás un poco para arriba, un poquito para abajo, pero como yo tengo buen carácter y soy bastante zen y de cuidarme, lo estoy llevando bastante bien”, ha añadido.

La actriz, de 64 años, ha contado las fases que ha experimentado desde que tuvo conocimiento de la enfermedad. Uno de los peores momentos fue cuando le dijeron que padecía cáncer. “Te dan la noticia, te asustas, evidentemente, porque quieres vivir. Luego viene una parte en la que inconscientemente estás como enfadada, y luego hay un momento donde realmente lo asumes y te das cuenta. Vas a favor de tratamiento, de todo”, ha confesado.

Antonia San Juan ha plantado cara a las voces críticas que le acusaban de vender todo lo relacionado con su vida. “El otro día, alguien decía: ‘qué manera de vender’. Yo no vendo nada. Tienen que saber lo que es el concepto de compraventa. Si yo vendiera algo, tendría que cobrar”, ha zanjado.