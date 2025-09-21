El hotel de Madrid con el mejor plan para conectar con el otoño
Bless Hotel Madrid cuenta con el 'afterwork' más esperado de la capital con cóctelería de autor y sesiones de DJ en directo
La propuesta ‘afterwork’ más sofisticada de Madrid está al alcance de tu mano
Tras el verano, Madrid recupera su ritmo y, con él, las ganas de disfrutar de nuevos planes que den la bienvenida a la temporada. En este contexto, Bless Hotel Madrid reafirma Sips & Sounds como la propuesta definitiva para quienes buscan retomar la rutina en clave cosmopolita y dejarse llevar por tardes de música y coctelería de autor en pleno Barrio de Salamanca de la capital.
En Sips & Sounds, la música y la mixología se dan la mano para transformar las tardes de Madrid en un plan imprescindible. Todo sucede en Pinzelada Lounge, el corazón de Bless Hotel Madrid: un espacio sofisticado, luminoso y abierto a la ciudad a través de su gran cristalera, que respira frescura y vitalidad y se convierte en el lugar perfecto para reencontrarse con amigos o alargar el afterwork.
Además del espacio, la propuesta líquida es otro de los grandes protagonistas de las veladas. Su carta de cócteles de autor, diseñada con ingredientes de primera calidad y técnicas contemporáneas, sorprende con combinaciones únicas que elevan la experiencia del afterwork a un nivel sensorial. Todo ello envuelto en un ambiente cosmopolita y envolvente, acompañado por sesiones de DJ en directo que marcan el ritmo de la capital.
