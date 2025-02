Hiba Abouk pasa de Álvaro Muñoz Escassi y su fichaje por ‘Supervivientes’

Hiba Abouk no quiere saber nada de Álvaro Muñoz Escassi y su participación en 'Supervivientes'.

Hiba Abouk no ha querido perderse el desfile de Pedro del Hierro en la Semana de la Moda de Madrid. La actriz de Eva y Nicole, que protagonizó un tórrido romance con Álvaro Muñoz Escassi el pasado verano, ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación. En una de ellas le han insistido sobre si verá el concurso del jinete en Supervivientes.

“Nunca he visto ese programa. Tengo tantas películas y series por ver, que hay programas que no me da la vida por ver”, ha aclarado sobre sus preferencias a la hora de pulsar el mando a distancia.

“Hay que hacer una selección en la vida. Me queda mucho cine por ver como para ponerme a ver un programa de televisión”, ha insistido para dejar claro que no quiere saber nada de su expareja, ya que la actriz pasó página hace unos meses y ha rehecho su vida sentimental junto al empresario Antonio Revilla.