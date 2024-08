¿Por qué se habla de que María Pedraza está embarazada?

Los rumores de embarazo entre perosnalidades están siempre a la orden del día, y no sería la primera vez que el público embaraza a una celebrity, ‘por arte de magia’. Es lo que le ha sucedido a la actriz María Pedraza, conocida por su papel en Élite y La Casa de Papel.

A principios de esta semana la actriz española publicó una fotografía en sus redes sociales con su pareja Jason Fernández, pero lo que hizo a sus seguidores comentar un posible embarazo, fue que en la imagen, la pareja aparece abrazada con las manos apoyadas sobre la tripa de la actriz. Y esto sumado al pie de foto, “our strenght” (nuestra fuerza) hizo que por un momento todos pensaran que la actriz estaba esperando su primer hijo.

Y como no es la primera vez que recibe comentarios de este estilo o insultos por su aspecto físico, la actriz decidió finalizar con todo esto publicando un comunicado en stories de Instagram: “Para todos los que decís comentarios sobre mi físico, sobre mi piel, sobre si estoy tomando drogas o todas las barbaridades que soléis poner en los comentarios. Os aclaro que tengo la gran suerte de tener salud, de no necesitar hacer un vídeo maquillada y lo que más me da gusto es vivir la vida con la piel así o tratar de ocultarme a través de un filtro”.