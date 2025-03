Los dos golpes de ironía de Conan O'Brien contra Karla Sofía Gascón en los Óscar

La actriz española Karla Sofía Gascón mantuvo una penitente presencia en la gala de los Óscar tras incluirla Netflix en la delegación de la película Emilia Pérez, a la que estaba nominada por mejor intérprete, pero oscurecido por sus polémicos tuits lanzados años atrás que revelaban una personalidad intolerante y racista. Gascón pidió disculpas pero no fue suficiente. En este domingo acudía a la gala sabiendo que tenía pocas posibilidades de alzar la estatuilla. Y cualquier alusión que se hiciera sobre ella la tenía que asumir con calma.

Y así fue en su caso en lo sucedido el Dolby Theatre de Los Ángeles. Conan O'Brien debutaba como presentador de esta gala y el conductor, experto monologuista, no iba a perder la oportunidad de aludir a la controversia en torno a Gascón. El animador de late-shows y ex guionista de Los Simpson pronunció dos comentarios específicos sobre la actriz.

Así fueron esas alusiones. "Me encantó Anora. Un pequeño dato para ustedes: Anora usa la palabra con 'F' (f..., es decir j.... en español) 479 veces. Eso es tres veces más que el récord establecido por el publicista de Karla Sofía Gascón: "¡¿Qué has tuiteado queeé?!'". O'Brien imitaba la supuesta reacción de pánico del equipo de relaciones públicas de la actriz española. Un gag recibido con risas, como el siguiente.

O'Brien saludó a la actriz entre aplausos y a ccontinuacióndijo: "Karla Sofía Gascón está aquí esta noche. Y Karla, si vas a tuitear sobre los Óscar, recuerda que mi nombre es Jimmy Kimmel." Fue un zasca directo a la actriz, aludiendo así a su comportamiento en las redes sociales y convirtiendo en broma que lo confunda con su antecesor en la presentación de los Óscar, y dentro de la competencia de presentadores de late shows.

Karla Sofía Gascón reaccionó con perdón y sonrisa, como revela el vídeo que la propia intérprete trans compartió en las redes.

Qué dijo Karla Sofía Gascón en sus tuits

Los mensajes de Karla Sofía que causaron revuelo fueron escritos principalmente entre 2020 y 2021, y fueron rescatados en enero de 2025. Muchos de ellos fueron eliminados tras la polémica lo que no fue suficiente para calmar los ánimos.

En 2021, ante el éxito de Parásitos, escribió: "cada vez más los #Oscars parecen una ceremonia para películas independientes y de protesta, no sabía si estaba viendo un festival afro-coreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M. Aparte de eso, una gala fea, fea."

Criticó a George Floyd, afroamericano víctima mortal de una actuación policial y también se extendió en opiniones sobre islamofobia, con apreciaciones negativas sobre la cultura musulmana. Y también tuvo comentarios negacionistas sobre la vacuna contra el Covid 19 y criticó lo que entendía como diversidad en Hollywood.

"Quiero disculparme sobre mis publicaciones pasadas en redes sociales que han causado dolor. Como alguien de una comunidad marginada conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente a quienes he herido. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor", fueron sus disculpas. Netflix la apartó de la promoción de Emilia Pérez y de su relación con el equipo para promocionar la película. El director Jacques Audiard rechazó de plano lo pronunciado por la actriz años atrás, pero no pudo evitar que quedara empañado el camino de su película hacia los Óscar como ha quedado en evidencia al ser la gran derrotada de la noche.