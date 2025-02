Giro en el futuro profesional de Morata que afecta a su reconciliación con Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello se han dado una segunda oportunidad. El matrimonio, que tiene cuatro hijos en común, ha retomado su relación sentimental casi medio año después tras una incesante oleada de rumores. En plena reconciliación, el delantero internacional español ha dado un giro brusco en su carrera deportiva, pasando del Milán al Galatasaray. Este movimiento implica un significativo cambio de residencia.

Hasta el momento todos residían en Milán, ya que Alice optó por mudarse a Italia para que los hijos estuvieran más cerca de su padre. Pese a no estar juntos, la modelo regresó a su país mirando por el bienestar de sus hijos. Ahora con el paso de los meses se ha podido comprobar que aquella decisión fue acertada, ya que la pareja se ha reconciliado. Eso de que el roce hace el cariño.

El fichaje de Morata por el Galatasaray plantea una nueva encrucijada para el matrimonio. El jugador hace las maletas rumbo a Estambul y se desconoce a día de hoy si la influencer acompañará a su marido en esta nueva aventura. Alice ha acudido a la presentación oficial de Morata como nuevo jugador del conjunto turco, pero una mudanza a mitad de curso podría suponer un problema para sus hijos.

En el programa Y ahora Sonsoles han señalado que no está nada claro que la modelo se vaya inmediatamente a Turquía con su marido. “No sé exactamente si ella con los niños se muda a Estambul porque recordemos que ya tienen un cambio de colegio. Se fueron en octubre a Milán. Dos seguidos es mucho y no me ha respondido todavía a si se van todos de golpe o lo van a hacer de manera progresiva”, ha apuntado Nacho Gay.

“De momento él se va seis meses, hasta final de temporada. Por lo tanto, puede ser que Alice no se mude. Una vez se haga definitivo puede mudarse. Es probable que veamos a Alice en Milán hasta que el futuro de su marido se aclare”, han añadido en el citado programa.

El cambio de equipo de Morata ha llegado en un momento poco oportuno para la pareja, en plena reconciliación. No obstante, ambos se están mostrando muy enamorados en su regreso y este contratiempo también puede significar una oportunidad para echarse de menos y afianzar su matrimonio. Al fin y al cabo, solo se trata de una cesión de seis meses y ya al final de la presente temporada habrá tiempo para evaluar la situación y plantearse un cambio de residencia en caso de que el futbolista continúe su carrera profesional en el fútbol turco.