El gesto cariñoso Morata con Alice Campello que demuestra que no está todo perdido

Álvaro Morata y Alice Campello anunciaron su separación hace seis meses. Medio año después, siguen ocupando titulares de la crónica rosa por diferentes motivos. La expareja, que cuenta con cuatro hijos en común, siempre había demostrado una imagen de unidad y fortaleza al exterior que se vino abajo de manera inesperada con la ruptura. De ahí, que todos sus movimientos se analicen hasta el más mínimo detalle.

Desde que comunicaron el final de su matrimonio, ambos dejaron claro que mantendrían una excelente relación para velar por el bienestar de sus hijos. Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella suponen un vínculo sentimental que les acompañará de por vida, aunque no estén juntos.

Durante los últimos meses, los rumores sobre una posible reconciliación han estado muy presentes. La prensa ha configurado dos bandos claramente diferenciados. Por un lado, Alice Campello sería más proclive a una segunda oportunidad, mientras que desde el entorno de Álvaro Morata se insiste en que el jugador no pretende volver con la madre de sus hijos.

No obstante, ambos pasaron la Navidad junto a sus hijos, pero no existen fotografías de los dos protagonistas de la historia juntos para no alimentar los rumores. Ahora, la actualidad pasa por un cariñoso gesto de Álvaro Morata que no ha pasado desapercibido. Hace dos años venía al mundo la pequeña Bella en un parto complicado que provocó el ingreso en la UCI de Alice por una fuerte hemorragia. La influencer, que perdió mucha sangre, tuvo que ser intubada y llegaron a realizarle 17 transfusiones. Ese terrible episodio terminó afectando a la salud mental de la modelo.

El delantero del AC Milán ha tenido un bonito detalle con la madre de sus hijos, justo cuando se cumplen dos años de unos hechos que pudieron cambiar el destino de Alice. El futbolista madrileño ha felicitado a su hija por su segundo cumpleaños publicando una entrañable fotografía. “Feliz cumpleaños Bella, te amo con todo mi corazón”, ha posteado. Pero la cosa no ha quedado ahí. Morata también se ha acordado de su expareja que vivió el peor episodio de su vida tras dar a luz a Bella. “Gracias Alice por todo tu esfuerzo y amor para tener a Bibi”, en referencia al apodo con el que llaman cariñosamente a la benjamina de la familia. La respuesta de la influencer ha llegado unos minutos después con un emoticono de corazón.