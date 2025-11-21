Quién es Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch se ha coronado como la ganadora de Miss Universo 2025 en la 74ª edición del certamen que ha tenido lugar en Tailandia. La representante de México, de 25 años y natural de Villahermosa en el estado de Tabasco, se ha convertido en la mujer más bella del planeta imponiéndose a la principal favorita, la filipina Ahtisa Manalo.

La recién investida como Miss Universo 2025 fue diagnosticada con disletxia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Fátima Bosch es una apasionada de la moda. Ha estudiado moda y diseño en Ciudad de México y posteriormente se trasladó a Milán para seguir avanzando en la materia.

Fátima Bosch siempre se ha mostrado a favor de la moda sostenible, una tendencia al alza en la actualidad. Ha confeccionado modelos con materiales de desecho, dando una segunda oportunidad a elementos en desuso. Además, ha ejercido de voluntaria para tratar a niños con cáncer, inmigrantes y personas con problemas de salud mental.

La modelo mexicana se ha impuesto en la final a Praveenar Singh, la representante de Tailandia que contaba con cierta ventaja por el hecho de ser la anfitriona. El tercer puesto ha sido para la venezolana Stephany Abasali, Ahtisa Manalo de Filipinas, la gran favorita, ha finalizado en cuarto lugar y el quinto puesto ha sido ocupado por la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé.

Las candidatas de los diferentes países han hecho frente a numerosas pruebas entre las que se encuentra desfilar en ropa de baño y con vestidos nacionales o entrevistas privadas con el jurado.

La representante española, Andrea Valero, no ha podido pasar el primer corte de la final y ha quedado descartada en los primeros compases del concurso de belleza.

En el certamen de este año la edad tope para participar dejaba de ser los 28 años. Se han admitido mujeres de todas las edades. De hecho, dos de las participantes pasaban de los 40 años. Nicole Visser Peiliker (Miss Bonaire) y Solange Keita (Miss Ruanda) se han presentado al concurso de belleza con 42 años cada una.