La fantasía de la Met Gala, moda, Rosalía, Shakira, Georgina y otro embarazo de Rihanna

El dandismo negro, el estilo, estilazo, de la cultura afroamericana durante los siglos, fue el eje de la Met Gala, cita cúspide de la moda y el glamour cada año, vía Anna Wintour (directora de Vogue USA), con la alfombra roja más fotografiada y efectista, con glamour, del calendario. El Metropolitan Museum de Nueva York ha acogido una nueva edición en la que los invitados debía pagar 75.000 dólares por entrada individual y de 200.000 a 300.000 dólares por mesa de hasta diez comensales. Un non plus ultra de todo para ver de cerca a Madonna, Rosalía, Kim Kardashian o Rihanna, de nuevo embarazada. Tercera alfombra luciendo radiante por sorpresa un nuevo vástago.

Superfine: Tailoring Black Style era el lema de la gala con el código de vestimenta Tailored for You, A tu medida, para festejar la riqueza histórica y cultural de la comunidad negra en Estados Unidos y su infuencia de África y el Caribe. La gala solidaria es también la apertura de una exposición temporal, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, Esclavos a la moda: el dandismo negro y el estilo de la identidad de la diáspora negra, que se podrá contemplar en el Met hasta octubre.

La alfombra roja de la escalinta, diseñada por el artista Cy Gavin, era un lienzo azul adornado por narcisos y rezumando sofisticación en lo más selecto de la Gran Manzana, sorteando directamente entrar en política y en confrontación con el presidente Trump pero reivindicando la mezcolanza cultural de EEUU que le ha permitido ser siempre un país rico en todos los aspectos. En la exhibición se realza la estética, y también la influencia cultural de la moda, de la comunidad afroamericana desde la llegada de los primeros esclavos en el siglo XVIII hasta la actualidad.

Rihanna y su modelo dedicado al dandismo negro en la Met Gala / EFE

Entre los famosos que aparecieron por la exclusiva noche estaban Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 que ha revolucionado la moda en el deporte; A$AP Rocky, referente de la moda urbana y pareja de Rihanna; Pharrell Williams, director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton; y la propia Wintour, directora de este evento desde 1995. El baloncestista LeBron James, nombrado presidente honorario, pero no pudo asistir por una lesión de rodilla sufrida en un reciente partido de la NBA. Su mujer, Savannah James, le representó. Tampoco estuvo una embajadora de la gala como la actriz Blake Lively, que demandó por abusos al director Justin Baldoni.

Simon Biles y su marido en la gala Met

Una deportista que asombró en la alfombra fue la gimnasta Simone Biles, acompañada de su su esposo, Jonathan Owens. La pareja más fotografiada fue la de Rihanna, vestida de negro por Marc Jacobs en la reclamación del dandismo, y A$AP Rocky, con el embarazo copando los flashes y otra pareja muy seguida por los medios estadounidenses, Priyanka Chopra y Nick Jonas, también regalaron fotos de portadas por allá con sus posados.

Rosalía entre las estrellas invitadas a la Met Gala

Entre las dos españolas más populares presentes, la cantante Rosalía: lució un vestido blanco de escultura de Balmain, diseñado por Olivier Rousteing, un modelo que daba efecto de maniquí. La esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, debutaba en la Met, de cara a lucirse en las nuevas entregas de su docuserie de Netflix,con un vestido lencero negro de la firma Vetements, con cola, sexy.

Georgina Rodríguez en la Met Gala / EFE

Por color y cola ampulosa, la colombiana Shakira se decantó por estilo Barbie con un modelo de Prabal Gurung en rosa, Efectivamente, no entonaba con la temática de la noche y por eso la cantante ha sido criticada.

El ampuloso vestido rosa de Shakira

Nombres ya clásicos de Hollywood como Nicole Kidman lucía de forma deslumbrante con un vestido negro de Balenciaga, de evocación de los años del cine negro clásico, firmado por Jason Bolden. Madonna se decantó por un traje con pantalón, de color marfil diseñado por Tom Ford y dentro de la propuesta histórica de la gala de 2025.

Nicole Kidman en la alfombra roja de la Met Gala

Una imprescindible como Kim Kardashian optó por Chrome Hearts, con un vestido de efecto piel de de cocodrilo y un sombrero de ala ancha. Kendall Jenner lucía un conjunto de sastrería de Torishéju, con chaqueta y falda entallados.

La veterana cantante Diana Ross sorprendió con un vestido de Ugo Mozie y en cuya cola de más de 5 metros estaban bordados los nombres de sus hijos y nietos, Pura perfomance rivalizando con una de las siempre más elegantes en las galas, la actriz Zendaya, que optó por un traje blanco satinado y sombrero de Louis Vuitton, en la mejor representación de lo que quería reclamar la noche neoyorquina con más estrellas, que ya es decir.