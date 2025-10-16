La familia de Diane Keaton detalla cuál fue la causa de su precipitado fallecimiento

La muerte de la estrella Diane Keaton el pasado sábado 11 a los 79 años de edad sorprendió a todos ya que nadie más allá de su entorno cercano sabía del precipitado deterioro qe había sufrido la querida actriz. Diane Keaton falleció en su domicilio de Los Angeles arropada por sus familiares, especialmente por sus dos hijos, quienes en un comunicado han trasladado su agradecimiento por las muestras de condolencia y han querido aclarar los motivos de la muerte.

"La familia Keaton está muy agradecida por el extraordinario apoyo y amor que ha mostrado el mundo hacia Diane Keaton", han señalado en ese comunicado. Han pedido que cualquier donación en nombre de la fallecida actriz se haga a los bancos de alimentos y refugios de animales como le hubiera gustado a la actriz.

El deteriroro fue "repentino e inesperado", han añadido fuentes de la familia y la causa de la muerte se produjo por una complicación de una neumonía. Ya en el mes de marzo Diane había puesto su mansión en Los Ángeles a la venta por 29 millones de dólares, una decisión que sorprendió en su momento porque siempre había manifestado que quería estar en su casa hasta sus últimos días. Su domicilio en el enclave de Brentwood era "su refugio". La salud se había complicado durante este años y desde mediados de verano ya no se le vio pasear con su perro, un golden retriever, por las calles de su zona.

Con su mascota, Reggie, también se fotgrafió en abril en la que sería su última imagen, una instantánea compartida en instagram

Todavía puede contemplarse en la red esas últimas fotos de Diane Keaton con su "compañero fiel". A lo largo de su vida la actriz mantuvo una soltería feliz y sus parejas le ocasionaron frustraciones, como Al Pacino, que no quiso dar el paso de casarse conn ella, en una relación intermitente que duró dos decenios, entre los 70 y los 90. Su relación con Woody Allen, como musa y pareja, fue estable pero efímera, como su tumultuoso romance con el siempre inquieto Warren Beatty.

Keaton era madre de dos hijos adoptados, una chica, Dexter; y un chico, Duke, que ahora rondan la treintena y que ahora han sido el apoyo de la fallecida actriz en su últimos años. Ha fallecido con 79 y durante mucho antes mostraba su preocupación por el envejecimiento. Su padre murió con 68 años y sobre esa edad su madre sufrió una demencia que le precipitó la muerte. Estar fuerte de cuerpo y mente para sus hijos era su objetivo vital que en los últimos meses, por tanto, se truncó de manera inesperada. La neumonía terminó siendo fatal en ese rápido deterioro.