Falsa alarma para Anita Williams con los dos posibles tumores

Anita Williams ha tenido que lidiar contra el peso de la incertidumbre durante las últimas dos semanas. La exconcursante de Supervivientes anunciaba en las redes sociales que le habían detectado “dos tumores que tienen bastante mala pinta”. La catalana, de 28 años, trasladaba la noticia con mucha serenidad, pero en estos casos la procesión se lleva por dentro.

“Me mandaron unas pruebas adicionales porque me encontraron unos nódulos, bultos, tumores… Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta y me hicieron una biopsia, estoy esperando los resultados”, explicaba en una story de Instagram.

La felicidad de Anita al comunicar a sus seguidores que se encuentra bien tras conocer los resultados de la biopsia. / INSTAGRAM

Ahora, la que fuera pareja de Montoya respira aliviada tras conocer los resultados de la biopsia. Durante unos días ha permanecido alejada del universo digital, pero ha reaparecido para contar la mejor de las noticias. “Chicos, estoy supercontenta, os lo juro. Me han dado los resultados. Me acaba de llamar el médico y me ha dicho que está todo bien. Gracias a Dios”, ha expresado.

Aunque se ha quitado un peso de encima, la joven tendrá que llevar a cabo un seguimiento médico para ver la evolución de los nódulos. “Que no me preocupe de nada, que vamos a hacer seguimiento cada seis meses, porque sí que es verdad que se tienen que ir mirando y tal… pero que, de momento, todo bien. Os juro que no ha rezado tanto como en estas últimas dos semanas”, ha desvelado.