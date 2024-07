Un exfutbolista gaditano presenta su candidatura para ‘Torrente 6’

Santiago Segura ha visitado El Hormiguero para hablar de su nueva película, Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, aunque toda la atención se ha centrado en un anuncio inesperado. El actor y cineasta ha avanzado que la saga Torrente contará con una nueva entrega el próximo año. Bajo el título Torrente, presidente llegará a los cines la sexta película de la famosa saga.

Segura ha asegurado que está redactando el guion de la nueva cinta de Torrente y que tiene previsto comenzar el rodaje en 2025. “No voy a ser valiente porque sé que es lo que siempre he hecho. Creo que se me ocurren paridas, cosas que creo que a la gente le van a hacer reír, le van a hacer pensar o le van a chocar y es lo que hago. Sí que es verdad que he esperado un poco a que sean mis hijas un poco más mayores para que cuando nos echen de España no les afecte tanto”, ha destacado sobre la nueva entrega de Torrente.

Pues bien, José Manuel Pinto, exportero del FC Barcelona o Real Betis, se ha ofrecido para formar parte del nuevo proyecto de Santiago Segura. El exfutbolista de El Puerto de Santa María ha proclamado su candidatura desde el programa Invictus, un concurso que lleva varias semanas en la parrilla de programación de La 1 y que está presentado por Patricia Conde.

“Santiago en el barrio me llamaban el Pinto de Niro. Si quieres que Torrente 6 triunfe me tienes que llamar”, ha sido el mensaje del exfutbolista, que tras dar el salto a la televisión pretende hacer carrera en la gran pantalla. Ya en anteriores ediciones de la peculiar saga, Santiago Segura ha tirado de varios futbolistas. Jugadores como Iker Casillas, Sergio Ramos, Agüero o Guti han participado en algunas de las entregas de Torrente. ¿Será José Manuel Pinto el próximo?