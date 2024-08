Estrella Morente: "Mi padre nos enseñó que el sacrificio en el trabajo está por encima del talento"

Después de once mágicas puestas de sol, Atardeceres Larios se ha despedido en Alicante tras el paso previo por Málaga. En ambos lugares ha estado presente Estrella Morente. La hija mayor de Enrique Morente y Aurora Carbonell considera que para ser una buena artista antes hay que ser una buena persona.

–¿Qué balance hace de su paso por Atardeceres Larios en Málaga? –He sido una auténtica privilegiada de formar parte de una programación maravillosa. Me apuntaría a todos los conciertos que se han ofrecido tanto en Málaga como en Alicante, han sido absolutamente apetecibles y el de Málaga delante del mar fue inolvidable, cómo las olas golpeaban prácticamente a ritmo de nuestros remates en el escenario, una auténtica maravilla de experiencia. Muy agradecida.

–¿Cómo afrontó su actuación en el estreno del ciclo musical en Alicante tras su paso por Málaga? –Alicante es un lugar bellísimo con una luz especial y el cual yo amo por diferentes razones. Siempre me hace ilusión cantar por esta tierra pero si además vamos con un motivo como son los Atardeceres Larios, sabiendo que ibamos a estar rodeado de gente estupenda que cuidaron todos los detalles al máximo.

–Qué temas ha cantado en su concierto de Atardeceres Larios de Alicante? –Pues no faltaron las alegrías, la soleares, los tangos, la bulerías, las seguirillas y los cantes clásicos que siempre me identifican y luego dimos paso a piezas, joya, como yo digo que son Nostalgia, La noche de mi amor o Volver de Gardel.

Estrella Morente ha sido una de las artistas que ha pisado los diferentes escenarios de 'Atardeceres Larios'. / PELONIO

–¿De no haberse dedicado al flamenco que le hubiese gustado ser? –No sé qué hubiese sido si no hubiese sido cantaora o artista, pero sí estoy segura de que hubiera tenido que ver con la cultura, con la literatura o algo así. Siempre me he sentido realizada en el mundo del arte. Pero vamos, hubiese sido lo que hubiese tocado vivir dependiendo de las circunstancias de la época y del lugar.

–En su casa el arte brota por los cuatro costados. ¿Cómo se lleva el hecho de pertenecer a una de las sagas flamencas más destacadas de nuestro país? –Mi padre, don Enrique Morente, nos enseñó la cultura del sacrificio del trabajo por encima del talento o de cualquier otra habilidad, así es que tanto mis hermanos como yo caminamos en esa senda de intentar hacer lo mejor posible lo que esté en nuestras manos, sin más pretensión que la de hacer bien nuestro trabajo.

–¿Cuál es su mejor atardecer? ¿Con quién compartiría ese momento? –Hay veces que la vida requiere y merece la pena compartirla con gente a la que quieres y hay otras veces que el silencio y la soledad también es interesante. Esta entrevista, por ejemplo, la estoy haciendo en la soledad de un atardecer en calma y no necesito más. Lo bonito es coger la vida como te viene y hay veces que es con mucho ruido y otras veces, como te digo, en silencio. Nací en la ciudad de Granada, donde existen las puestas de sol más bellas del mundo así es que si tuviera que acordarme de algo, me acordaría de la luz que le da a los muros de la Alhambra, al atardecer la convierte prácticamente en oro.

–¿Cómo es Estrella Morente fuera de los escenarios? –Yo lo que le exijo por encima de todo a Estrella Morente es que sea buena persona antes que artista, o sea que antes y después de subirme al escenario lo que más me interesa es el corazón de las personas. Es a través de él como me comunico para hacerle llegar mi música o lo que quiera contarles, si no hay corazón, humildad y bondad en la vida, para mí no hay nada, por muy guapo o muy moderno que seas, si no eres solidario y no eres consciente del mundo en el que vivimos y del momento en el que nos encontramos como sociedad, no eres nada, estás totalmente perdido y vives en una burbuja.