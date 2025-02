La escapada por tierras gallegas que confirma el noviazgo de Ana Mena y Óscar Casas

Ana Mena y Óscar Casas llevan varios meses saliendo juntos. El programa Fiesta sacaba a relucir las primeras imágenes de la pareja el pasado mes de diciembre mientras se daban un apasionado beso en plena calle. Antes de que saliera a la luz su relación sentimental, ambos habían coincidido en el rodaje de la película Ídolo.

La pareja ha celebrado San Valentín con una escapada romántica a Galicia, tal y como hemos podido comprobar en las redes sociales de la artista. La cantante malagueña ha compartido un carrusel de fotografías de su estancia en Santiago de Compostela donde ha podido disfrutar en el parque de la Alameda, las calles de la zona vieja de la ciudad o degustar varios platos de la rica gastronomía gallega, con especial protagonismo del marisco.

Aunque en las fotografías que ha publicado en su perfil de Instagram no aparece junto a Óscar Casas, el actor sí ha dejado constancia con un comentario en el post que confirma que él acompañaba a su pareja durante la escapada.

Precisamente una empresa compostelana, Ficciones Producciones, ha comenzado el rodaje de la película Me has robado el corazón, que cuenta con varias localizaciones en tierras gallegas. El reparto de la cinta estaría encabezado por Óscar Casas y su actual pareja, Ana Mena, por lo que su escapada a tierras gallegas no se debería solo a una opción de ocio sino también a motivos laborales.