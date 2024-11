Un empresario valenciano desvela la ayuda de Aitana a los afectados por la DANA

Los graves daños materiales que ha provocado la DANA en la Comunidad Valenciana han generado una oleada de solidaridad sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Aunque aún queda mucho por hacer, miles de voluntarios están trabajando en las principales zonas afectadas para ayudar a paliar los devastadores efectos del temporal.

Muchos rostros conocidos de la televisión, la música, las redes sociales y el mundo del espectáculo están ofreciendo su ayuda, de diversas formas, a los municipios arrasados por la DANA. La cantante Aitana Ocaña, una de las más destacadas en el panorama pop, ha aportado su granito de arena para ayudar en las tareas de limpieza y reconstrucción.

La artista catalana quería mantener en el anonimato su ayuda, pero un empresario valenciano, Julio Braceli, no se ha podido morder la lengua y ha agradecido la colaboración de la cantante a través de un vídeo en Instagram. La intérprete de Las Babys, además de la difusión de mensajes de apoyo y ayuda para los afectados por la DANA, ha enviado bienes de primera necesidad.

“Ella no quería que lo contase, pero no puedo callarme. Siempre, desde el anonimato total, me ha preguntado todos los días cómo estaba y que necesitábamos. Su primo, que tiene una empresa de reformas, va a venir a reformar y a ayudar un fin de semana entero con todo su equipo. Nadie se ha enterado y nadie lo ha dicho”, ha contado el vecino de Catarroja, una de las zonas más afectadas por las inundaciones.

Braceli se ha deshecho en elogios por la actitud solidaria que está demostrando la cantante. “Aitana ha dado una difusión de la hostia, está ayudando a un montón de pueblos a que llegase mucha información y a conectarlo con posibles soluciones de problemas, como es de las botas de agua, para el que ella ahora está intentando contactar con Decathlon”, ha explicado.

Aitana se ha puesto en contacto con Decathlon para ayudar a los afectados por la DANA. / INSTAGRAM

El empresario ha estado presente en la descarga del camión con bienes de primera necesidad que ha aportado Aitana. “Hoy he tenido la suerte de poder descargar un camión de 17 palets de primera necesidad de los que necesitamos ahora, y ella no quería que se sepa, pero para mí es de justicia”, ha añadido.

Finalmente, Aitana ha dado la cara dejando un mensaje de agradecimiento para Julio Braceli. “Julio nos vemos pronto. Gracias por tus palabras y lo buen comunicador que has sido con toda tu gente de Catarroja, cada día al pie del cañón. ¡Enorme!”, le ha respondido.