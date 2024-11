La dura reflexión con la que Alejandra Rubio señala a sus compañeros de profesión

Los rumores de crisis entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia que han surgido en las últimas semanas no han sentado nada bien a la hija de Terelu Campos. La colaboradora de Vamos a ver, que encara la recta final de su embarazo, está molesta con las informaciones que se han publicado en diversos medios de comunicación.

Lo cierto es que la nieta de María Teresa Campos no está viviendo la recta final del embarazo que ella deseaba. La imputación del padre de Carlo Costanzia por falsedad documental se une a los casos de sus hermanos Pietro y Rocco, que siguen en prisión acusados de cometer un homicidio imprudente. Para colmo, 20 minutos ha desvelado que la relación entre Alejandra y Carlo no atraviesa uno de sus mejores momentos.

Según el citado medio, “la relación con el padre de su futuro hijo es cada vez menos sólida, las discusiones son constantes y las diferencias entre ellos son más que notables. Tanta presión ha hecho saltar la tranquilidad de la pareja”, expone el rotativo.

Ante ello, Alejandra ha tomado cartas en el asunto a través de un comunicado que ha compartido en las redes sociales para mostrar su hartazgo por las informaciones falsas sobre su vida privada.

“¿En qué se ha convertido la prensa? Cada día me levanto con titulares falsos de medios digitales dirigidos hacia mí y mi entorno, refiriéndose a mi embarazo, mi relación, mis relaciones familiares… Ya no me creo nada de lo que leo”, ha comenzado diciendo en una story de Instagram.

El comunicado que ha compartido Alejandra Rubio en una 'story' de Instagram. / INSTAGRAM

En el comunicado de la colaboradora de Mediaset también hace una mención a los bulos relacionados con la ayuda prestada por los influencers y rostros conocidos de la televisión a los afectados por la DANA. “Influencers increpados con falsedades mientras ayudan en la terrible tragedia ocurrida en Valencia, noticias tergiversadas, manipulación de declaraciones para más obtener más clics… Sinceramente, esto me parece una verdadera locura. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por tener más visitas en sus páginas?”, se ha preguntado.

Alejandra ha confirmado que no existe el distanciamiento con su pareja y que ambos están muy ilusionados ante la llegada de su primer hijo. “Me da mucha pena tener que poner este mensaje en redes sociales cuando intento no darle importancia a estas cosas. Aprovecho para decir que también hay gente maravillosa en el medio”, ha concluido.