Los detalles de la boda de Stella del Carmen Banderas, una ausencia y flores negras en el ramo

Los novios entre los padres de ella, Melanie y Antonio Banderas en la portada de '¡Hola!'

La revista ¡Hola! se adjudica la exclusiva mundial de la boda de Stella del Carmen Banderas, tras filtrarse algunas imágenes entre las cuentas de los invitados y una foto de los novios tomada en los jardines de la Abadía Retuerta que publicó People. Las medidas de seguridad, con un despliegue de 150 vigilantes, han dado su resultado y hoy se publica el número con imágenes de los novios y de sus invitados más destacados.

La boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, con el fotógrafo Alex Gruszynski, amigo de la infancia y pareja de estos últimos años, acogió en la citada abadía vallisoletana, convertida en hospedería, a los casi 200 invitados emplazados por los novios. El lugar elegido, tal como inisite Stella en la exclusiva, fue un amor a primera vista de la novia, que quiso casarse en España, pero en un entorno monumental y con aire mágico.

La ausencia, justificada, más evidente ha sido la de Tippi Hedren, abuela materna de la novia, musa de Hitchcock, quien no ha podido asistir porque un desplazamiento tan largo, entre California y España iba a afectarle a su salud a sus 95 años. Melanie Griffith, su hija, lamentó no poder tener allí a su madre, en una boda que había preparado con tanto detalle junto a su hija. Melanie iba del brazo de su hijo Alexander Bauer. Antonio Banderas llevó a la novia ante el altar, una ceremonia civil romántica a cargo del actor Blake Lee. Entre las damas de la novia, su cuñada, Ellen.

Antonio Banderas en el brindis al departir con los medios tras la boda de su hija Stella del Carmen

Entre los asistentes, como estaba previsto, las hijas del presidente Barack Obama, Malia y Sasha, y junto a la novia su hermanastra, Dakota Johnson, y los dos hermanos de esta, Jesse y Atherton, que forman parte de la familia de Stella aunque no sean hijos de Melanie sino de su ex, Don Johson.

Banderas tuvo a su lado a su esposa, Nicole Kimpel, y también estaba invitada la hermana gemela, Barbara.

Sobre el oficiante, Blake Lee es un actor de comedia que ha participado en series como Parks and Recreation, casad con el actor Ben Lewis y amigo de la novia y de sus padres. Su intervención como director de la ceremonia incluyó momentos de humor pero también reflexiones y deseos en torno a los contrayentes y sus familiares. La novia entró en el desacralizado templo de la abadía con una marcha nupcial compuesta por su tío abuelo, nada menos que el legendario compositor John Williams. Todo un lujo en honor a Stella del Carmen.

¿Cómo era el vestido nupcial de Stella Banderas?

Stella del Carmen con su vestido nupcial y su ramo negro, en la portada de '¡Hola!'

El vestido de la novia era una confección del atelier de la firma estadounidense Rodarte, de las hermanas Kate y Laura Mulleavy, dos diseñadoras californianas que han destacado siempre por su estética romántica en la moda nupcial. Un modelo de corte de sirena, con transparencias y encajes en homenaje a la moda tradicional español, con escote en forma de corazón, mangas amplias y bordados floroes, con un largo de cola de dos metros.

La novia portada un ramo de calas negras, una flor llamativa, misteriosa y elegante, para esta celebración.

El novio optó por un esmoquin clásico de Ralph Lauren, en negro azabache con solapas de pico y una pechera de seda, de la línea Purple Label. En el modelo de la fiesta la novia lució un modelo romántico (y cómodo) de Jane Booke, diseñadora angelina que ha vestido a otras estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston.

El menú estaba elaborado por el chef de la abadía, Marc Segarra, con mucho protagonismo de la gastronomía española, y los invitados quedaron encantados con el cóctel de pintxos y jamón onubense. La fiesta se prolongó durante la madrugada, con música pop aunque también sobresalió el flamenco fusión, debilidad de Antonio Banderas.