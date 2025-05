Te derrites, Demi Lovato, ex chica Disney Channel, se casa con un cantautor

La cantante y actriz Demi Lovato y el cantautor Jordan Jutes Lutes se han casado en una ceremonia celebrada en California. La revista Vogue muestra varias fotografías de la novia. La pareja se conoció en eun estudio de grabación en enero de 2022, mientras trabajaban juntos en la música del álbum de Lovato, Holy Fvck. Tras casi dos años de noviazgo Lutes le propuso matrimonio a la exestrella de Disney Channel en diciembre. de 2023.

La boda se celebró el pasado fin de semana y la novia caminó hasta el altar con un vestido blanco perla diseñado por Vivienne Westwood, confeccionado en satén de seda gruesa con un corpiño tipo corsé, según la revista.

“He sido fan de los diseños de Vivienne Westwood durante mucho tiempo”, declaró Demi Lovato a Vogue.

“Cuando pensaba en el estilo de vestido que quería, a menudo volvía a los diseños de Vivienne, especialmente a cómo las siluetas realzan las curvas del cuerpo y a su uso de corsés”, añadió.

Trabajando con su estilista Jill Jacobs, la cantante llevó también un velo estilo catedral de una sola capa y largo personalizado, hecho de tul color marfil.

La noche anterior a la boda, la estrella del pop y su ahora esposo, que lució un traje de Saint Laurent, ofrecieron una cena a sus invitados.

Demi Lovato, nacida el 20 de agosto de 1992 en Albuquerque, Nuevo México, es una cantante, actriz y compositora estadounidense. Saltó a la fama como estrella infantil en el programa Barney & Friends y más tarde protagonizó la película de Disney Camp Rock junto a los Jonas Brothers. Su carrera musical despegó con álbumes como Don't Forget (2008) y Here We Go Again (2009), destacándose por su potente voz y letras emocionales. Ha enfrentado desafíos personales, incluyendo problemas de salud mental y adicciones, sobre los cuales ha hablado abiertamente, convirtiéndose en una defensora de la salud mental. Con varios discos exitosos, giras mundiales y participaciones en programas como The X Factor USA, Lovato ha consolidado su lugar en la industria del entretenimiento, evolucionando de ídolo adolescente a una artista versátil y resiliente.