DePol, una explosión inesperada con Leiva como espejo

Su llegada a la música se produjo de casualidad y de manera autodidacta. Pol Gutiérrez, más conocido como DePol, empezó a tocar la guitarra a los 12 años sin saber que sería de aquel niño entusiasta e inquieto. En el año 2023 tuvo lugar su explosión definitiva con el premio a Mejor Artista del 40 al 1 de Los40. DePol y su música son una bocanada de aires fresco en el panorama musical. El año pasado colocó dos de sus grandes éxitos, Dime solo si has pensao y Te confieso, entre las canciones más reproducidas de nuestro país.

–¿Cómo se inició en el mundo de la música? –Yo me inicié un poco por casualidad. Encontré una guitarra y empecé a experimentar con ella. A través de internet y de una manera autodidacta aprendí a tocar la guitarra. A raíz de eso, comencé a cantar imitando a otros artistas panciones.

–En 2019 participa en el programa Got Talent y en 2023 recibe el galardón de Mejor Artista del 40 al 1 de Los40. ¿Podemos decir que han sido los dos puntos de inflexión más importantes de su carrera musical? –Sobre todo el premio de Mejor Artista del 40 al 1 de los 40. En el programa Got Talent llegué a la semifinal. Fue la primera vez que me enfrentaba a los focos. La experiencia fue muy dura porque son muy exigentes en este tipo de programas, pero de todo se aprende.

–¿Quiénes son sus referentes musicales? –Leiva es uno de mis artistas favoritos, es mi máximo referente sin duda. Al final hay muchísimos más, me encanta también Dani Fernández y otros artistas del panorama nacional.

–¿Con qué estilo musical se siente más identificado? –Con el pop rock.

–¿Cuáles son los temas que más le inspiran a la hora de componer sus canciones? –El amor y el desamor priman sobre cualquier otra cosa. Son los temas que mejor conectan con el público. Al final todo el mundo se enamora y se desenamora a su manera. Es la mejor manera de llegar a la gente.

–En 2024 sacó al mercado dos de sus grandes éxitos Dime solo si has pensao y Te confieso, ¿Qué destacaría de esas dos canciones, claves para su despegue como artista de éxito? –La frescura. Son canciones muy enérgicas. Dan ganas de aprendérselas y gritarlas. Transmiten buenas vibraciones.

–Este año afronta la gira DePol Tour 2025, ¿en qué ciudades podremos verle? –Empezamos este viernes 7 de febrero en Málaga que animo a toda la gente a que venga porque nos lo vamos a pasar muy bien. Justo termina la gira en Sevilla el día 23 de mayo y en Granada el día 24. Voy a pasar buenos momentos en vuestras tierras.

–¿A qué dedica su tiempo libre? –Tocar la guitarra, pero de otra manera más relajada y sin esa presión que sientes cuando estás en el escenario. Me gusta hacer deporte y compartir mi tiempo con mis amigos. Al final cuando estás de gira y conciertos todo el foco lo pones en la música y no dispones de tiempo para hacer ese tipo de cosas.

–De no cruzarse la música en su camino, ¿a qué se hubiera dedicado? –Es una buena pregunta (risas). Me hubiera dedicado a algo relacionado con publicidad o comunicación.