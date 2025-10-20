¿Cuánto ha costado el precio del cubierto en la boda de Stella del Carmen Banderas?

Antonio Banderas ha vivido uno de los fines de semana más especiales de su vida con motivo de la boda de su hija Stella del Carmen y Álex Gruszynski. El actor malagueño mostraba su tremenda alegría ante los medios de comunicación que se agolpaban en la entrada de la finca vallisoletana Abadía Retuerta LeDomaine, el monasterio del siglo XII donde ha tenido lugar el enlace. “Ha sido muy bonito, muy emocionante, y estamos muy contentos. Ellos se conocen desde que tenían cuatro añitos, es una relación muy larga, en el fondo, una relación de 25 años”, ha declarado.

El programa Fiesta se ha desplazado hasta Valladolid para seguir de cerca todos los detalles de la boda. La reportera del magacín de Telecinco ha tenido acceso al exclusivo menú que ha degustado los más de 200 invitados que han acudido a la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith.

El menú, valorado en 400 euros por cubierto, constaba de langosta, costillar de lechazo y chuletón de vaca madurada como platos principales. Todo ello maridado con los mejores vinos en una selección en la que Antonio Banderas ha tenido mucho que decir.