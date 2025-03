El consejo de Felipe VI al aparecer con la cara achicharrada por el sol pirenaico

El Rey ha aparecido con el rostro visiblemente enrojecido en una comparecencia en este lunes. La anécdota le ha servido al monarca para recomendar que nos protejamos de los rayos solares después de haberse confiado en su actividad deportiva de este fin de semana en la estación de Formigal.

El monarca ha aparecido con la cara achicharrada por el reflejo de la nieve tras un soleado fin de semana. El Rey tenía que comparecer con motivo de la inauguración del Foro Económico Wake Up Spain, en la Casa de América de Madrid. Sus mejillas y la frente estaban abrasadas, señales inequívocas de una exposición prolongada a los rayos solares sin la debida protección cuando practicaba esquí. Una anécdota que revela la sinceridad y proximidad del Rey, al que no le ha importado que su rostro presentara esos signos acentuados de los efectos del sol.

Antes de iniciar el discurso, y con un tono que denotaba buen humor y autocrítica, el Rey se dirigió a los presentes con una disculpa y una confesión sincera de que "esto es lo que pasa cuando uno no se protege lo suficiente", mientras lo comentaba con una sonrisa. Lo ha aceptado con calma y con propósito de no volver a no olvidarse de tomar abundante protección solar cuando esté en plena montaña en su deporte favorito junto a la vela.

El monarca así todo naturalidad ante este contratiempo.