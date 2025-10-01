Las claves de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Cayetano Martínez de Irujo, conde de Salvatierra y duque de Arjona, hijo menor de la recordada duquesa de Alba, contrae matrimoio este sábado con Bárbara Mirjan. Son las segundas nupcias para el noble que en 2005 se casó con Genoveva Casanova, padres de mellizos, Luis y Amina, que estarán en un lugar preferente de la iglesia de los Gitanos este día 4.

Mirjan, de 29 años (33 menos que el novio) es hija del empresario libanés Javier Mirjan, y su carrera se ha centrado en la organización de eventos. La pareja lleva más de diez años de relación y ahora dan el paso de confirmarlo con esa boda en el templo donde reposa Cayetana de Alba desde el año 2014.

Con la presencia de todos sus hermanos salvo el duque de Siruela, Jacobo, Cayetano reúne a toda su familia y a numerosos amigos en un enlace con mucho significado en su celebración religiosa. CArlos Fitz-James Stuart, duque de Alba, hermano mayor, estará en la primera fila de la iglesia que ayudó a restaurar su madre.

El almuerzo, dirigido por el chef Miguel Ángel Jurado, y fiesta posterior, hasta el amanecer del domingo, se celebra en la finca de Las Arroyuelas, en el término municipal de Carmona, explotación agropecuaria que dirige el propio conde de Salvatierra y con depedencias habilitadas para los 300 invitados previstos para brindar por la feliz pareja.

Cayetano, que fue operado hace unos días de una intervención en la espalda que no podía postergar, se describe como un “empresario sin dinero”, un aristócrata que, lejos de la percepción de riqueza, ha enfrentado dificultades económicas tras desvincularse de la marca Casa de Alba y asumir la gestión de sus fincas. En Las Arroyuelas, donde pasó el confinamiento con sus hijos Luis y Amina, está su legado principal, donde a sus 62 años y un nuevo matrimonio firme, está volcado para realzar el trabajo que inicara su padre.

Entre otros aspectos destaca que el patrimonio de la Casa de Alba haya sido cuidado por su familia desde la firme implicación de su madre, una muestra de la generosidad y compromiso de la duquesa y de la que se siente orgulloso de continuar en su actitud.