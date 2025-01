Christian Gálvez, a pecho descubierto, sobre el controvertido divorcio de Almudena Cid

La relación sentimental que mantuvieron durante más de una década Christian Gálvez y Almudena Cid sigue dejando titulares unos años después de la sonada ruptura. Desde que se conoció la noticia todas las miradas apuntaban hacia Christian Gálvez, el señalado como culpable de la separación. Pasado un tiempo, el presentador rehízo su vida junto a Patricia Pardo, la madre de su hijo.

Christian Gálvez, tras escuchar todo tipo de acusaciones durante los últimos años, ha roto su silencio de manera tajante en el pódcast Vaya vaina. “Se ha contado muchísima mierda”, ha destacado el que fuera presentador de Pasapalabra.

“Me molesta mucho cuando dicen ‘el que calla, otorga’. No, el que calla, calla. Dicen ‘será verdad’. No, uno intenta reconstruirse e intenta otra cosa en la vida”, ha asegurado tras un silencio de tres años respecto a las declaraciones de su expareja, Almudena Cid.

El presentador de Mediaset ha desgranado las claves de la ruptura. Su ansiado deseo de convertirse en padre y el desgaste son las principales razones del divorcio. “En este caso, mi propósito en la vida era ser padre. No pude ser padre y yo quería ser padre. Y, sobre todo, más fuertemente después de la pandemia. Llega un momento en el que se acaba el amor y decides acabar con ello, a pesar de ser conocedor de todo lo que ello conlleva desde el punto de vista público y empezar una nueva vida”, ha explicado.

Gálvez, en la entrevista, ha querido dejar claro que su actual mujer, Patricia Pardo, no tiene la culpa de la ruptura con Almudena Cid. “Yo me enamoré y la gente que le empieza a poner matemáticas al amor, entiendo que no se ha desenamorado y se ha enamorado en la vida. Mi mujer no tuvo la culpa absolutamente de nada”, ha finalizado.

A finales de 2021 tuvo lugar la inesperada ruptura de Christian Gálvez y Almudena Cid. Después de 11 años de matrimonio, la pareja separaba sus caminos. “Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender”, dijo Christian en las redes sociales.

Christian Gálvez y Almudena Cid estuvieron casados durante 11 años hasta finales del año 2021. / EUROPA PRESS

En una entrevista para El Mundo, la exgimnasta reflexionaba sobre el amor con una clara alusión a Gálvez. “Es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente”, señalaba.

La llegada de Patricia Pardo a la vida de Christian Gálvez supuso un nuevo varapalo para Almudena Cid. En aquel momento la deportista optaba por dejar de seguir al presentador en las redes sociales. Los amigos y familiares de Almudena Cid cargaron contra Christian Gálvez al enterarse de su nuevo noviazgo. “Todos los que la queremos estamos sorprendido. En las semanas previas le mandó un ramo de rosas y le puso en la cama ‘tienes las llaves de mi corazón’. Hasta hicieron una reforma en casa. Es un inmaduro. A Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un por qué”, aseguraban familiares de Cid a la revista Semana.