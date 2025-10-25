El caviar andaluz se da una vuelta por grandes restaurantes

Madrid inicia una nueva edición del pop-up de Caviar Riofrío, un periplo que ha arrancado en estos días en el Hotel Único, con el chef Mario Vallés, y que se extenderá hasta el 12 de diciembre.

El exponente de la alta gastro nomía granadina recorre siete restaurantes claves madrileños, para catarlo desde la lata y degustarlo en los platos de grandes chefs radicados en la ca pital.

En el caso del Hotel Único, en El Patio de Claudio, el chef Vallés presenta el cavar osetra con mousse de foie en un menú que va desde el paté en croût fermier y la lubina en papillote al wellington de jabalí y limón desamargado. El caviar ecológico andaluz radicado en la localidad que le da nombre, es pionero mundial en certificación orgánica desde 2020, avalado por el Mi nisterio de Agricultura. Representa la esencia sostenible del legado iniciado en 1963 por Luis Domezain, ahora dentro de la compañía Osborne, casa fundada en 1772.

Una tarrina de Caviar Riofrío Essence

David Montalbán, embajador de la marca, lo resume: “Unimos tradi ción, sostenibilidad y excelencia en un modelo natural que preserva la especie acipenser nacca rii, el esturión autóctono ibérico”. La directora de Comunicación, María Castro, destaca la calidad de las distintas variedades que se extraen de la piscifactoría granadina.

En los distintos menús Montalbán se encargará de catas guiadas que desentrañan la complejidad aromática (notas marinas frescas, toques a frutos secos, untuosidad mante cosa) de las variedades del caviar Riofío, que lo elevan de guarnición a protagonista absoluto. Un ingrediente premium versátil que ensalza cual quier plato.

La estrella es el Osetra ecológico, de granos me dianos que estallan en boca con matices ahumados y salinos sutiles, ideal pa ra armonizar con foie o papada ibérica. También está la variedad nacarri. La firma presenta sus productos con tres recetas. Essence, en tarro de cristal, lo más parecido a un caviar recién extraído; Original con ligero punto de maduración y sala zón; y tradicional, para una experiencia más clá sica, en latitas y con una maduración mayor. Y la cúspide, el beluga, de grandes ejemplares y de huevas más tamaño, que ha de esperar unos meses para la siguiente edición en Riofrío.

El calendario de la pop up en Madrid pasa por Cardumen; Berria, donde se maridará con cham pagnes exclusivos por co pa; Azahara, con fusión de atún rojo; JW Ma rriott; Casa Salesas; y Tatel. y Tatel Madrid