El casero de Paulina Rubio le reclama una deuda de 110.000 dólares

Paulina Rubio no gana para disgustos. La cantante mexicana ha sido acusada por su casero de Miami de okupar la vivienda, así como del impago de dos meses de alquiler. La cifra por no abonar las dos mensualidades asciende a 70.000 dólares. A ello hay que sumar los problemas legales que arrastra la artista con su expareja Colate Vallejo-Nágera por la custodia del hijo que tienen en común.

El dueño del chalé, situado en una de las zonas más exclusivas de Miami, le acusa de ocupar ilegalmente la vivienda durante 15 días tras la finalización del contrato. El tiempo justo ha tenido acceso a la demanda que ha interpuesto el casero contra la intérprete de Y yo sigo aquí. La parte demandante solicita el pago del doble del alquiler, es decir, 35.000 dólares extras por excederse del tiempo acordado en el contrato de alquiler.

Pero las exigencias del casero no se quedan ahí. También le reclama una compensación económica por destrozar la vivienda. “Paulina dañó la propiedad y la dejó en condiciones insalubres”, recoge la querella. Los daños ocasionados por la artista habrían afectado a las puertas, el césped, los sofás y los baños, entre otros desperfectos. Por todo ello, el propietario le reclama una deuda de 110.259 dólares, a los que habría que descontar los 40.000 dólares depositados en concepto de fianza.

Por su parte, la defensa de Paulina reconoce que ha abonado 17.500 dólares por los días extra que estuvo residiendo en la vivienda y considera que la cantidad por la reclamación de los daños no se ajusta a la realidad. Ellos estarían dispuestos a llegar a 2.700 dólares, una cifra muy lejana de las pretensiones del casero.