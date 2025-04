Carmen Lomana tira la piedra y esconde la mano contra la nariz de Lucas

Las operaciones de cirugía estética no siempre se saldan con el resultado esperado. Puede haber complicaciones que terminen dejando a la persona peor que estaba. Ese ha sido el caso de Lucas, uno de los cantantes del dúo musical, Andy y Lucas. Su operación de nariz ha copado numerosos titulares en los últimos meses debido a la intervención fallida a la que se ha sometido el artista.

La operación de nariz de Lucas, que ha sido objeto de múltiples burlas, está a la espera de una segunda intervención que en un principio iba a tener lugar en el mes de abril, tal y como confirmaba el protagonista en el programa Y ahora Sonsoles. “En abril no tenemos ni un concierto, me voy a operar la nariz, nunca he cobrado una exclusiva. Pues ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar”, dijo.

El cantante Lucas, en su última visita al plató de 'El Hormiguero'. / ATRESMEDIA

Según la información que maneja la revista ¡Hola!, la operación se pospone para el mes de octubre porque necesita más tiempo para sanar. Por lo tanto, el artista gaditano, que no atraviesa una buena racha a nivel personal, tendrá que tener paciencia y esperar que llegue el momento idóneo para mejorar su imagen.

Hace unos días Carmen Lomana, en declaraciones a la Cadena COPE, daba su punto de vista sobre los nefastos resultados de la rinoplastia. La socialite, que no huye ningún charco, ha señalado que ese tipo de operaciones no son muy complejas. Para ella lo más difícil es “decir cómo estás tú, tienes que ser muy sincero con el médico, contarle todo, decirle todo. No quiero hablar más”, ha manifestado dejando entrever alguna mala praxis por parte del cantante.

En Aruser@s consideran que a buen entendedor pocas palabras bastan. Alfonso Arús, el presentador del programa de la Sexta, ha destacado que “no quiere hablar más, pero se ha entendido perfectamente lo que ha querido decir”. Los compañeros de debate de Arús han corroborado la versión del conductor del espacio, señalando que “Lomana se ha metido en un jardín del que ya veremos cómo sale”.