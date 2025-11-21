Carmen Cervera habría renunciado a la nacionalidad suiza pero no al apellido Thyssen--Bornemisza

Carmen Thyssen junto a su hija Carmen en la presentación de su futuro museo en Barcelona este 20 de noviembre

Carmen Cervera, la baronesa Carmen Thyssen, aparecía este jueves en las instalaciones del futuro Museo Carmen Thyssen Barcelona, en medio de una intervención artística protagonizada por los alumnos de nueve escuelas de arte de la ciudad y acompañada por grandes figuras del panorama cultural como Javier Mariscal, Judit Mascó o la chef Carme Ruscalleda.

En una breve declaración ante los medios, Thyssen , que únicamente ha contestado preguntas sobre el museo, ha descrito como una "maravillosa sorpresa" la presencia de los más de 90 estudiantes que han modificado con su arte las butacas del antiguo Cine Comedia, el edificio barcelonés que albergará el futuro museo.

Thyssen , quien emocionada ha explicado que esta era la primera vez que volvía a pisar el Comedia desde que iba al cine de "pequeñita", ha incidido que esta acción entronca con uno de los pilares del Museo Carmen Thyssen Barcelona, en el que se conjugarán grandes obras de los siglos XIX y XX con artistas contemporáneos. Además, la baronesa ha señalado que esté será un museo abierto a todo el mundo, tanto a barceloneses como a turistas, ya que "la cultura no cierra puertas", y ha agradecido al resto de museos e instituciones de la ciudad por su apoyo al proyecto.

Su nombre había estado en esta semana en primer plano por informaciones que señalaban que había renunciado al apellido de su fallecido marido, Thyssen-Bornesmiza al renunciar a la nacionalidad suiza, sobre lo que no ha querido pronunciarse, aunque mantiene, como muestra el futuro museo, el apellido.

Carmen Thyssen al entrar en el antiguo Cine Comedia, donde irá su futuro museo / EFE

El 'managing' director de Stoneweg, Plazas & Experiences, impulsora del Museo Carmen Thyssen de Barcelona, Juan Manuel Sevillano, ha adelantado que las obras comenzarán a finales de 2026, cuando obtengan las licencias necesarias, por lo que se mantiene la previsión de que el espacio abra en el segundo semestre de 2028. Asimismo, Sevillano ha atajado cualquier pregunta sobre las quejas vecinales que ya ha recibido el proyecto, a la vez que ha reforzado el mensaje que el nuevo museo llegará a las nuevas generaciones "a partir de su lenguaje", algo que abre una "infinidad de posibilidades expositivas" y que permite que "los nuevos artistas tengan una vitrina".

Precisamente, esta vitrina es la que ha permitido que este jueves más 90 alumnos de nueve escuelas de arte de la zona intervinieran el patio de butacas del antiguo Cine Comedia, creando así un mural que refleja el nuevo talento que viene, que se ha convertido en la primera acción artística del Museo Carmen Thyssen Barcelona.

En el mosaico se puede ver, entre muchas otras obras, un paisaje marciano, una crítica a la crisis de vivienda que atraviesa Barcelona, la habitación de un niño junto a la de una abuela, un cementerio ensangrentado, una fila de psicodelia, un 'collage' de botones y cremalleras, un Miró, un Pollock y un Mondrian.

Las butacas del Comedia permanecerán así hasta que comiencen las obras del museo, cuando se retirarán los asientos y algunos de ellos serán donados a sus escuelas de procedencia.

Además, una placa reflejará los nombres de los artistas que han participado en el proyecto, quienes pasarán a la historia como los primeros en intervenir en el futuro Museo Carmen Thyssen Barcelona.

Como reflejo de la voluntad del espacio de no ser solo un lugar dedicado a las artes clásicas, este jueves han acompañado a Carmen Thyssen distintas figuras de la cultura.

Estos han sido el diseñador Javier Mariscal, la modelo Judit Mascó, los cocineros Carme Ruscalleda y Raül Balam, el ilustrador Jordi Labanda, el artista urbano TVBoy, el pintor Guillermo Lorca, el diseñador de moda Pablo Erroz, el artista Samuel Salcedo y el bailarín Julio Bocca.

Este acontecimiento quiere marcar el inicio del vínculo entre la comunidad artística catalana y el futuro Museu Carmen Thyssen Barcelona, que busca proyectarse como un espacio de diálogo, creación y vanguardia cultural en la ciudad.