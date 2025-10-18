Las fotos de la boda, informal y entre amigos, de Alberto Herrera y Blanca Llandres en Sanlúcar

En un sábado tan primaveral que tuvo tempreratura veraniega, Alberto Herrera y Blanca Llandres se han dado el sí quiero en Sanlúcar de Barrameda rodeados de amigos, libres de compromisos formales y con ese tono informal y festivo que le querían dar a una celebración nupcial que se ha ido organizado contrarreloj. Ambiente juvenil en el templo de la Patrona sanluqueña, la basílica de Nuestra Señora de la Caridad, ante cuyo altar mayor se casó este sábado 18 el hijo de los conocidos periodistas Carlos Herrera y Mariló Montero.

Alberto Herrera aguarda con la madrina, Mariló Montero, a la novia en la puerta de la iglesia / Miguel Gómez

La participante de MasterChef Celebrity 10 actuó de madrina de su hijo, la voz matinal de la Cadena COPE junto a su padre en Herrera en COPE, que lucía un traje azul marino a medida de Tomas Laso-Argos. La madrina, con un recogido campestre, lucía una capa ligera en azul cerúleo con escote en pico pronunciado y mangas anchas, que se fundía en una falda verde esmeralda de amplio vuelo. El padre del novio fue de los primeros en llegar, mostrando su emoción ante el señalado día. "Son dos buenas personas", resumió sobre los contrayentes. Blanca Llandres, psicóloga, está embarazada de cinco meses y a principios de año dará a luz a Marcos. Los abuelos están entusiasmados con su primer nieto. Junto a Carlos su actual esposa, la también periodista radiofónica Pepa Gea, de rosa en tono coral satinado.

Carlos Herrera ultimando detalles al llegar a la iglesia / Miguel Gómez

Pepa Gea, en el centro, entre familiares, se dirige al templo / Miguel Gómez

Pasados diez minutos del mediodía, entre una nube de fotógrafos, llegó la novia del brazo de su padre, Carlos Llandres. Blanca (se llama igual que su madre, Blanca Parejo, cantante de Las Seventies, tan feliz ayer como toda la familia) lucía un vestido blanco de tul, de líneas sencillas y escote cuadrados, mangas de gasa, como la cola, confección de Nicolás Montenegro junto a la cuñada de la novia, la modelo Rocío Crusset. En el ramo prevalecían las flores moradas, el color de la pareja que se prometió el pasado verano en Italia. En la fiesta la novia se cambió de vestido para disfrutar más cómodamente de una celebración que iba a extenderse toda la noche, deseo de los contrayentes y sus amigos. La novia entró en la iglesia sin velo, con el pelo recogido en un moño bajo, con un maquillaje miy natural.

Blanca Llandres llega del brazo de su padre y padrino, Carlos Llandres / Miguel Gómez

Entre los invitados, solo familia cercana y amigos y compañeros de trabajo. Por parte de Alberto estaban compañeros del programa matinal como Goyo González. Por la familia de la novia, estaba su tío, el cantante José Manuel Soto. Jaime y Carlos Soto, primos de la novia, intervinieron en la música de la ceremonia religiosa y tenían dispuestas unas canciones dedicadas a los novios tras el almuerzo en Finca Marbella.

Los novios salen del templo de La Caridad / Miguel Gómez

Hasta el cortijo a la vera de la playa donde estaba prevista la fiesta llegó el Citroën Mehari con el que los novios se marcharon del templo, entre multitudo de curiosos. El vehículo veraniego de color naranja estaba adornado con flores silvestre. Finca Marbella, de Teresa de la Cierva, está en La Jara, el lugar de los veranos de las famillias de los novios, donde Carlos Herrera y Mariló Montero han disfrutado de tantas vacaciones estivales.

La hermana del novio, Rocío Crusset / Miguel Gómez

Con la imposibilidad de contar con una fecha cercana en alguno de los templos deseados por los novios, las familias se decantaron por Sanlúcar, la otra ciudad a la que todos se sienten unidos y donde han tenido un sábado sencillamente espectacular.