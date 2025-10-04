Cómo fue la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova en las Dueñas

La pareja de Cayetana y Genoveva Casanova tras pasar por el altar de la capilla de las Dueñas en la portada de 'Diez Minutos'

Cayetano Martínez de Irujo, en capilla para decir el sí a Bárbara Mirjan este sábado, se casó en 2005 en el palacio de las Dueñas, con su madre, Cayetana de Alba, de madrina. El matrimonio del duque de Arjona y Genoveva Casanova ya eran padres cuando se dieron el sí. La historia de amor se había consolidado en 2000, en Jerez, con motivo de una prueba hípica en la que Cayetano participaba como jinete.

En julio de 2001 nacieron los mellizos, Luis y Amina, y cuatro años después la pareja pasó por el altar. La ceremonia se ofició el 15 de octubre de 2005, Una boda íntima aunque los fotógrafos captaron a todos los invitados como Enrique Ponce, Curro Romero, Lydia Bosch o Fran Rivera. Al enlace y fiesta acudieron 200 asistentes.

Aquella boda de la que se van cumplir 20 años cuando el conde de Salvatierra esté de luna de miel fue tambien oficiada Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, confesor de la duquesa de Alba y quien la casó en 2011. También casará de nuevo a Cayetano.

Carmen Tello y Curro Romero acceden al palacio de las Dueñas para la boda de Cayetano Martínez de Irujo / Juan Carlos Muñoz

En aquella boda con Genoveva n cantó un grupo mariachi en honor a la novia, que vestía un modelo de atelier de Pronovias, diseñado por el infortunado Manuel Mota, y el novio lucía su uniforme de maestrante de la Maestranza de Caballería hispalense. La novia lucía a modo de tiara una pulsera de su suegra regalo de su difunto primer marido, Luis Martínez de Irujo, un detalle a su memoria. Llevaban las arras los hijos de la pareja, Luis y Amina y precisamente será la hija la que hoy se convierta en madrina del enlace en la iglesia de Los Gitanos. Entre los pequeños que acompañaban a la novia, Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo.

Los novios posaron en fotos oficiales que se compartieron con las revistas pero no saludaron a la prensa durante la fiesta posterior. Quien sí lo hizo fue la madrina, la duquesa de Alba, vestida por Tony Benítez, que siempre fue fiel a su naturalidad y generosidad con los periodistas aunque muchos programas no la trataron bien. El padrino de Genoveva era su padre, Larry.

Los invitados disfrutaron de un menú de cocina internacional a cargo del chef Salvador Gallego.

También estuvieron de invitados el diestro Miguel Báez El Litri con su entonces esposa Carolina Herrera o María Chávarri. El mencionado Fran Rivera ya era ex marido de Eugenia pero firmó como testigo por su buena relación con el duque de Arjona.

Genoveva, Cayetano y sus hijos, en 2017 en el Baile de Debutantes de París. / Semana

El primer matrimonio de Cayetano fue muy breve respecto a la relación total que tuvo con su primera esposa. Duró apenas dos años cuando ya llevaban siete años juntos y adujeron diferencias de carácter cuando se separaron. El divorcio rompió aquel matrimonio pero la pareja mantuvo un contacto estrecho por sus hijos. El hijo de la duquesa de Alba cedió el palacio donostiarra de la familia cuando hace dos años Genoveva se vio envuelta en el escándalo cuando el entonces príncipe Federico de Dinamarca pernoctó en su casa, en secreto, a finales de 2023. Aquella crisis precipitó la abdicación de la reina Margarita en favor de su hijo para que su nuera Mary se convirtiera en consorte.