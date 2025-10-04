La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan sufre un retraso

Cayetano recibe a su hermano Carlos en el atrio de la iglesia de los Gitanos con motivo de su boda, imagen tomada de RTVE

La ceremonia nupcial de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en la iglesia de Los Gitanos de Sevilla estaba prevista para la una y media de la tarde pero se ha retrasado su horario por motivos de las otras dos celebraciones previstas en la mañana de este sábado. El contexto ha confundido algo a los novios quienes han comunicado a sus 300 invitados que deben acceder al templo con un margen posterior al previsto.

En este sábado había previstas otras dos bodas con misa en el santuario de la cofradía tan vinculada a la familia Alba. La primera de ellas era a las 11 de la mañana y la siguente, a las 12.30, sin margen para dar paso a la hora prevista a la del duque de Arjona para que se instalaran los invitados en el templo. La boda previa a la de Martínez de Irujo, cuyos contrayentes se llaman Juan y Sara, se ha prolongado por lo que afecta a la llegada de los 300 asistentes al enlace mediático.

Los alrededores del templo están acordonados como medida de seguridad para que solo puedan acceder al interior de la iglesia los invitados, que deben acreditarse. Los novios han elegido esta templo porque en él reposan los restos de la duquesa de Alba, quien tanto hizo por esta señera cofradía de la Madrugá.

Cayetano Martínez de Irujo viste el uniforme de maestrante de la Maestranza de Caballería de Sevilla, como ya lució como padrino en la boda de su hermana Eugenia y en su primer enlace en 2005 con Genoveva Casanova. El novio llegó a las una y media, poco antes de su hermano Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba. Toda la familia se ha vestido y salido del palacio de las Dueñas para esta celebración.

La ceremonia, por tanto, comienza con media hora de retraso sobre el horario previsto, a las dos.