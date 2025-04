Belén Rodríguez relata su calvario con el cáncer de garganta: “He estado malísima”

Belén Rodríguez tuvo que apartarse de la televisión de manera forzosa cuando le diagnosticaron un cáncer de garganta. La periodista trasladaba la noticia el pasado 26 de noviembre a través de una entrevista en la revista Semana. Sus compañeros de Mediaset se volcaron con ella, tal y como han vuelto a demostrar en la reciente fiesta de cumpleaños de Belén, a la que han acudido rostros conocidos como Belén Esteban o Luis Rollán para celebrar sus 59 años y el final de la quimioterapia.

La colaboradora de Mediaset ha actualizado su estado de salud en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram. “En los últimos días he sufrido un virus intestinal por el que he perdido mucho peso. He estado malísima. He estado tan mala que no he salido de casa. He adelgazado mucho, así que no puedo ir al gimnasio hasta que recupere peso. Mi objetivo en la vida es comer, comer, comer, comer y comer. Me voy a comprar hamburguesas sin parar y croissants. Cosas que engorden, porque he estado sin comer varios días”, ha explicado.

La enfermedad le ha reportado un hábito saludable, ya que tuvo que dejar de fumar, tal y como avanzó el pasado mes de febrero. “Este mes, mi vida ha cambiado radicalmente. Yo sí puedo decir aquello de ‘Año nuevo, vida nueva’, pues empecé el año con el firme propósito de curarme”. La periodista poco a poco ha ido recuperando la voz después de un mes sin poder hablar por el tratamiento de quimioterapia.