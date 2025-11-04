Belén Esteban ante las sospechas de divorcio, "todo va fenomenal"

Belén Esteban ha salido al paso de las especulaciones sobre una separación de su marido, Miguel Marcos, a raíz de la omisión en un reciente mensaje compartido en las redes donde la contertulia hablaba de dos pilares en su vida: su madre y su hija, Andrea. Y no estaba "mi Migue", como ella lo llama. La omisión no significa que esté atravesando un mal momento. Al contario, Belén Esteban dice que con su relación de 12 años todo "va fenomenal", como subrayó este lunes en su programa, No somos nadie, en el canal Ten.

Los rumores, por tanto, solo han sido una mirada escrutadora de dicho mensaje. La historia entre ambos no parece correr peligro de crisis. Ese mensaje tan sentimental de Belén lo compartía con motivo de su 52º cumpleaños, la semana próxima. Miguel Marcos estará ahí.

María Patiño escucha las quejas de Belén Esteban

La historia esta etapa de la gran figura despechada de las revistas surgió en 2013. Belén sufrió una bajada de azúcar que la dejó al borde del colapso. Acudió a socorrerla un equipo sanitario y Miguel Marcos, entonces un conductor de la ambulancia, fue clave en su asistencia. Le salvó la vida y de paso, "en cuanto lo vi, me enamoré", señaló Belén quien además ha solido comentar que "Miguel me ha salvado la vida en muchos sentidos". Una ruptura es improbable cuando ella siente forma parte de la felicidad que ha tenido en estos últimos años. Se casaron en 2019, coronaron su historia de amor.

Ha vuelot a recordar que su marido es su "hombre, mi todo", que le ha ayudado mucho, como ahora en el juicio contra su exrepresentante Toño Sanchís. Marcos es un apoyo visible y emotivo.

En No somos nadie han querido bromear con las especulaciones. "¿Si te separas de Miguel, lo cuentas aquí?", pidió prometer María Patiño. "Ojalá no pase nunca, porque lo quiero mucho. Si pasara, no hablaría mal de él; mi madre y mi hija no me lo perdonarían", ha querido zanjar Belén Esteban sobre su matrimonio. "Fenomenal y fuerte" es su resumen.

Sobre el mensaje lanzado ha recordado que "cuando van pasando los años es verdad que cada vez echo más de menos a mi madre y a mi niña", de ahí lo de los "dos pilares", aunque su marido es otra pieza fundamental y grande de ese sostén sentimental que necesita la princesa del pueblo.