Beatriz Archidona, así es la presentadora de moda en Mediaset

Beatriz Archidona, la actual mano derecha de Ana Rosa Quintana en Telecinco, no para de crecer en el ámbito profesional. La periodista, que presenta TardeAR durante las vacaciones de su jefa, se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Mediaset. En Telecinco también podemos verla en ¡De viernes!, el programa que encabeza junto a Santi Acosta desde noviembre del pasado año y que se ha erigido como una de las revelaciones de la temporada.

¿Cómo es la vida personal de Beatriz Archidona? La periodista tarraconense, de 40 años, está casada con el publicista de origen italiano, Carlo Danza, con el que tiene dos hijos: Leo, de 5 años, y Gabriel, de 3. La presentadora presta mucha importancia a su faceta como madre, haciendo guiños a sus hijos en numerosas ocasiones. Esto escribió en las redes sociales cuando nació su hijo Gabriel. “Es la sensación más animal que he tenido. Yo pensaba que las primeras veces ya estaban cumplidas. Pero quizá, la experiencia, me ha hecho disfrutarlas más. Tienes la sonrisa más generosa que he visto”.

Beatriz Archidona y su marido se conocieron en 2011 cuando ella trabajaba en la Agencia Italiana para el Turismo. Ambos presumen de una relación estable, de la que hacen gala en las redes sociales, en la que podemos observar los viajes de la pareja en compañía de sus hijos. Carlo Danza, su marido, dirige una empresa de representación que lleva a personajes importantes de la televisión y el espectáculo como Cristina Pedroche, Lorena Castell, Álvaro de Luna, entre otros.

A través de sus redes sociales se conocen algunos detalles acerca de las aficiones de la periodista. Es una seguidora acérrima de Alejandro Sanz y su película favorita es La bella durmiente. Le gusta practicar meditación, yoga y deportes en la naturaleza. Una de sus mayores aficiones es pasear por el campo y disfrutar del entorno natural del pueblo de sus padres, de donde proceden sus orígenes manchegos.

Otra de sus grandes pasiones son los viajes. La presentadora de Mediaset suele desconectar con su familia cada vez que su apretada agenda profesional se lo permite. La Costa Amalfitana, Suiza, República Dominicana, Oporto o Nueva York son algunos de los destinos que ha visitado en los últimos años.