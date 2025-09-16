El asombro de Tamara Falcó ante ‘Mi verdadera historia’, las memorias de Isabel Preysler

Si las memorias de Mar Flores están generando mucha controversia y debate en las crónicas del corazón, las de Isabel Presysler pueden dar también mucho juego en los medios de comunicación. Su lanzamiento está previsto para el próximo 22 de octubre, así que apenas queda poco más de un mes para la llegada a las librerías de Mi verdadera historia. Tamara Falcó, la hija de la reina de corazones, ha compartido un mensaje con el que ha empezado a promocionar la autobiografía de su madre.

La 'story' que ha compartido Tamara Falcó sobre las memorias de su madre. / INSTAGRAM

“Ya está en pre-venta el libro de mi madre. Solo me ha dejado leer algunos capítulos y me ha sorprendido descubrir tantas cosas que no conocía de ella. Han sido más de dos años de trabajo incansable, con noches sin dormir y una dedicación absoluta para contar su propia verdad. Estoy deseando que salga para que todos podáis conocerla de verdad. Te quiero mucho, mami”, ha posteado junto a la portada de la publicación.

Unos días antes, la propia Isabel Preysler anunciaba el inminente lanzamiento de sus memorias, con la colaboración de Espasa Editorial. “Queridos amigos: me hace mucha ilusión compartir con vosotros mi proyecto más personal. El 22 de octubre llegará a librerías mi autobiografía, Mi verdadera historia, de la mano de Espasa Editorial. En estas páginas recorro los diferentes capítulos de mi vida, desde mi infancia en Filipinas hasta casi la actualidad, y comparto, por primera vez, algunos de mis recuerdos más íntimos”, ha comunicado a través de su cuenta de Instagram.

La editorial España señala que las memorias de la celebrity destacan por un tono sincero y autocrítico. En ellas, Isabel Presyler realiza un recorrido por las principales historias de amor que ha vivido a lo largo de su vida y que tantas portadas y titulares han ocupado durante las últimas décadas. “El objetivo es romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella”, ha apuntado la editorial sobre un libro en el que se repasa los acontecimientos más importantes de una vida que se escapa de la imaginación de los mejores guionistas de cine.