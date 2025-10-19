Antonio Banderas y su respuesta entre lágrimas tras la blindada boda de su hija Stella del Carmen

La hija del actor Antonio Banderas y la actriz Melanie Griffith, Stella del Carmen Banderas, contraía matrimonio este sábado con el fotógrafo Alex Gruszynski en el recinto de la Abadía Retuerta LeDomaine, monasterio del siglo XII enclavado en Sardón de Duero, Valladolid. La ceremonia, que reunió a alrededor de 250 invitados entre familiares, amigos y famosos de la industria del entretenimiento, se ha desarrollado en un ambiente de máxima privacidad, marcado por la elegancia y la emoción, tal como ha relatado el emocionado padre de la novia. Antonio Banderas salió a saludar a los medios para agradecer el interés y el despliegue.

Las estrictas medidas de seguridad impidieron captar imagen alguna de la ceremonia desde el exterior. Stella del Carmen vestía un diseño de corte clásico y caminó hacia el novio acompañada de su padre. Su ya marido, Alex Gruszynski, es un amigo desde la infancia, desde que estaban en un centro escolar en California. Un amor de toda la vida es el que ha unido a ambos.

Entre los invitados figuraban la hijas del e xpresidente de Estados Unidos Barack Obama, Malia y Sasha, además Trudie Styler, esposa del músico Sting, según detallan distintos medios, además de la hermanastra de la novia, Dakota Johnson, y su célebre abuela materna, Tippi Hedren, que tiene 95 años.

Tras la ceremonia nupcial en el patio del claustro de la antigua abadía, Antonio Banderas quiso tener el detalle de acercarse a los medios presentes en el exterior. "Ha sido una ceremonia llena de elegancia, sin nervios, solo pura emoción", resumía el actor, emocionado, quien asegura que no pudo contener "las lagrimillas" cuando su hija pronunció el sí quiero. A su yerno le considera como un hijo desde hace décadas: "Se conocen desde hace 25 años; es como si el tiempo se hubiera detenido en ese primer encuentro infantil", rememora.

Antonio Banderas ha querido ser cariñoso en sus palabras hacia todos los profesioanles que han intervenido en la organización y desarollo de un enlace y en especial hacia la actitud de los vecinos de Sardón de Duero, por su hospitalidad y paciencia, ante el desembarco por la boda y los medios que se han desplazado, brindando con una copa de champán por la felicidad de todos. "Gracias por estar aquí, por respetar este día tan nuestro", un gesto de delicadeza que ha sido valorado ante una celebración sin imágenes públicas.