Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, anuncia su boda con Mario Cristóbal

Anna Ferrer Padilla ha anunciado que pasará por el altar con su novio Mario Cristóbal, con el que lleva tres años de noviazgo y viviendo juntos en Madrid, aunque también resulta muy habitual verles por Zahara de los Atunes, un lugar especial para su familia. La influencer, que llevaba ya un tiempo queriendo dar el paso, ha comunicado la noticia a través de su cuenta de Instagram.

“Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida pero no de amor. ¡Mil veces sí!”, ha escrito la creadora de contenido junto a una fotografía en la que presume del anillo de compromiso que le ha regalado su novio. Anna ha gritado a los cuatro vientos su amor por Mario por lo que la boda no pilla de sorpresa a los que conocen de cerca a la pareja. Anna tiene muy claro que su compañero de vida es Mario Cristóbal.

La hija de Paz Padilla estuvo saliendo con Ivan Martín hasta 2022. Unos meses después de la ruptura, comenzaba una relación sentimental con Mario Cristóbal con el que se dará el ansiado sí, quiero si nada se tuerce.

La publicación de la influencer ha encontrado el respaldo masivo de compañeros de las redes sociales y rostros conocidos de la televisión. La entrada acumula más de 149.000 me gusta y más de 2.000 comentarios. Algunas de esas felicitaciones han llegado de parte de Anita Matamoros, Irene Rosales, Lidia Torrent, Tamara Gorro, Violeta Mangriñán, Dulceida, entre otros rostros.

Por su parte, Paz Padilla ha reaccionado con un escueto me gusta, aunque la humorista gaditana ha reconocido en varias ocasiones que le encantaría ser abuela. Quizás el primer paso para conseguir ese objetivo sea pasar por el altar.